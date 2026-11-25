Samozwańczy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko oświadczył, że jego kraj rzekomo nie ma nic wspólnego z rosyjską inwazją na Ukrainę i nie udostępnił Moskwie żadnych baz wojskowych do przeprowadzania ataków. Podczas przemówienia ponownie posłużył się mapą, aby uzasadnić swoje stanowisko.

„Specjalnie wziąłem mapę Białorusi, żebyście zrozumieli. W obwodach brzeskim i homelskim odbywały się ćwiczenia Białorusi i Rosji. Były to zaplanowane ćwiczenia w 2022 roku. Po ich zakończeniu rosyjskie wojska miały opuścić terytorium Białorusi” – powiedział.

Łukaszenko zaznaczył, że Stany Zjednoczone ostrzegały, iż może wybuchnąć wojna, i informowały Ukrainę o koncentracji wojsk w pobliżu granic, dodając, że „nie wierzył, że coś takiego może się wydarzyć”.

„Rosjanie zaczęli wycofywać swoje wojska koleją i drogami samochodowymi. Wyprowadzono wojska z Brześcia, a te, które pozostały w innych rejonach, z jakiegoś powodu skierowano w stronę Kijowa i postanowiono przeprowadzić przez niego ofensywę. Nie mam absolutnie żadnego związku z wybuchem wojny” – podkreślił dyktator.

Oświadczył, że nie wiedział o jej rozpoczęciu, a rosyjski Sztab Generalny nie poinformował go o tym.