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Merz może przeprowadzić rozmowy z Putinem po spotkaniach w Abu Zabi

UA NEWS 11 listopada 2026 18:20
Merz może przeprowadzić rozmowy z Putinem po spotkaniach w Abu Zabi

W Niemczech poinformowano o możliwości rozmowy telefonicznej kanclerza Friedricha Merza z Władimirem Putinem po rozmowach dotyczących wojny na Ukrainie w Abu Zabi.

Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Cornelius poinformował, że planuje się przekazać prezydentowi Rosji osiągnięte przez strony porozumienie w sprawie podstawowych zasad przyszłych ustaleń. Na tej podstawie mogą rozwijać się dalsze negocjacje.

 Wcześniej Merz nie wykluczał możliwości osobistego spotkania z Putinem, w szczególności podczas grudniowego szczytu G20 w Miami.

Źródło: rząd Niemiec (oświadczenie rzecznika Stefana Korneliusa)

Rzecznik prasowy rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow oświadczył, że na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o ewentualnym udziale Władimira Putina w szczycie „Grupy Dwudziestu”. W związku z tym kwestia jego podróży do Miami pozostaje otwarta, podobnie jak prawdopodobieństwo spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Wcześniej Merz i Trump uzgodnili jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że spotkał się ze specjalnym przedstawicielem Władimira Putina, Kiryłem Dmitriewem.

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