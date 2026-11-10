Międzynarodowa grupa robocza ds. wymiaru ludzkiego wznowiła działalność — Lubinec

Po przerwie trwającej od maja wznowiła działalność międzynarodowa grupa robocza ds. wymiaru ludzkiego. W jej 14. posiedzeniu wzięło udział 91 uczestników — to rekordowa liczba w całej historii działalności grupy. Wśród obecnych znaleźli się przedstawiciele 48 misji dyplomatycznych, w tym 19 ambasadorów, a także 16 organizacji międzynarodowych.

„Po przerwie trwającej od maja wznowiliśmy prace Grupy Roboczej ds. Wymiaru Ludzkiego. Wraz z współprzewodniczącymi – ambasadorką Kanady Tamara Movgini oraz ambasadorem Norwegii Larsem Ragnarem Hansenem – omówiliśmy z międzynarodowymi partnerami najpilniejsze wyzwania humanitarne oraz wspólne działania mające na celu ich przezwyciężenie” – napisał we wtorek rzecznik praw obywatelskich na Telegramie.

Jednym z głównych tematów spotkania było uwolnienie Ukraińców przebywających w rosyjskiej niewoli. Według Lubineca od początku pełnej inwazji udało się sprowadzić z powrotem 9 996 obywateli Ukrainy.

Jednocześnie w celu znalezienia skutecznych rozwiązań i uwolnienia pozostałych jeńców konieczne jest bardziej aktywne angażowanie partnerów międzynarodowych. Kwestia ta była również jednym z kluczowych tematów podczas drugiej międzynarodowej konferencji „Drogi do pokoju” w Toronto.

„Jednym z głównych tematów było sprowadzenie Ukraińców z rosyjskiej niewoli. Od początku pełnej inwazji udało się sprowadzić 9 996 naszych obywateli. Jednocześnie w celu znalezienia rozwiązań i uwolnienia naszych obywateli konieczne jest bardziej aktywne angażowanie partnerów międzynarodowych. Kwestie te znalazły się również w centrum uwagi podczas drugiej międzynarodowej konferencji „Drogi do pokoju” w Toronto” – zaznaczył Lubinec.

Uczestnicy poświęcili szczególną uwagę powrotowi dzieci, które Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła.

Według danych rzecznika praw obywatelskich w ramach inicjatywy Bring Kids Back UA udało się już sprowadzić 2 798 ukraińskich dzieci.

Rozszerza się również Międzynarodowa Koalicja na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci. Niedawno jej 53. członkiem została Słowacja.

Kolejnym tematem dyskusji były doświadczenia związane z misją humanitarną w Oleszkach w obwodzie chersońskim. Dmytro Lubinec opowiedział o negocjacjach prowadzonych przy pośrednictwie pierwszej damy USA Melanii Trump, uzgodnieniu zawieszenia broni oraz organizacji powrotu ludzi.

Jak powiedział, ważnym rezultatem było to, że międzynarodowi partnerzy wysłuchali bezpośrednich relacji osób, które przeżyły rosyjską okupację.

„Podzieliłem się również doświadczeniami z misji humanitarnej w Oleszkach w obwodzie chersońskim: od negocjacji za pośrednictwem pierwszej damy USA Melanii Trump po uzgodnienie zawieszenia broni i organizację powrotu ludzi. Ważne jest, że partnerzy wysłuchali bezpośrednich relacji osób, które przeżyły okupację.

W oparciu o wyniki tej misji humanitarnej podjęliśmy decyzję o utworzeniu przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Centrum ds. Powrotu Obywateli Cywilnych Ukrainy. Ma on koordynować działania odpowiednich instytucji, pomagać w ustalaniu miejsca pobytu osób nielegalnie przetrzymywanych i zaginionych oraz zapewniać wsparcie im i ich rodzinom. Wezwałem partnerów międzynarodowych do przyłączenia się do rozwoju tego Centrum” – powiedział Lubinec.

Planuje się utworzenie nowego Centrum ds. powrotu cywilnych obywateli Ukrainy przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego zadaniem będzie koordynacja działań odpowiednich instytucji, poszukiwanie nielegalnie przetrzymywanych i zaginionych bez śladu Ukraińców, a także udzielanie pomocy im i ich rodzinom.

Poinformował o tym pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec opowiedział o swojej rozmowie z pierwszą damą USA Melanią Trump podczas spotkania w Białym Domu. Podziękował jej za udział w misji humanitarnej w Oleszkach i poprosił, by nie zaprzestawała udzielania pomocy Ukrainie. Według słów rzecznika praw człowieka tysiące Ukraińców wciąż czekają na możliwość opuszczenia terytoriów okupowanych lub powrotu do domu.

Czytaj nas na