Wicepremier Rosji Marat Chusnullin poinformował o wznowieniu ruchu samochodów osobowych i pojazdów pasażerskich na części samochodowej Mostu Krymskiego w trybie dwukierunkowym.

„W celu przywrócenia ruchu zebrano projektantów i budowniczych, którzy mają już doświadczenie w odbudowie mostu” – napisał rosyjski wicepremier na swoim kanale w Telegramie, obiecując dalsze zapewnienie ruchu samochodów i transportu pasażerskiego przez tę przeprawę.

Źródło: kanał Telegram Marata Chusnullina.

16 listopada Ukraina zaatakowała most kerczeński, ruch został wstrzymany.

W otoczeniu Putina zareagowano na ataki Sił Zbrojnych Ukrainy na most krymski i potwierdzono uszkodzenia.

Przedstawiciele administracji okupacyjnej na półwyspie spodziewają się nowych ataków i skarżą się na brak środków obrony przeciwlotniczej. Według informacji ruchu partyzanckiego „Atesz” wyrażają oni również niezadowolenie z działań Moskwy.

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