Premier Estonii Kristen Michal poparł inicjatywę dotyczącą rozpoczęciarozpoczęcia negocjacji w sprawie kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, przewidującego dalsze wsparcie finansowe dla Ukrainy, o czym poinformował po przybyciu na szczyt UE w Brukseli 26 listopada 2026 roku.

Według Mihala Ukrainę czeka niezwykle trudna zima, dlatego Kijów powinien otrzymać gwarancje dalszej pomocy od partnerów europejskich.

Szef estońskiego rządu ostrzegł również państwa Unii Europejskiej przed dalszym ograniczaniem wydatków na obronność w obliczu nasilającej się rosyjskiej wojny hybrydowej. Podobne stanowisko w sprawie powiązania wieloletniego budżetu UE z finansowaniem Ukrainy zajmują Holandia i Niemcy.

Źródło: Glavkom.

Przywódcy Unii Europejskiej zamierzają podjąć ostateczną decyzję w sprawie nowej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro, a także zatwierdzić wieloletni budżet Unii na lata 2028–2034 podczas szczytu w dniach 17–18 grudnia.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas szczytu UE w Brukseli w Belgii wezwał europejskich przywódców do osiągnięcia do końca roku porozumienia w sprawie siedmioletniego budżetu Unii. Prezydent Francji stwierdził, że po styczniu nie będzie już politycznej przestrzeni na zawarcie porozumienia.

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