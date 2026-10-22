PrivatBank uruchomił funkcję otwartej bankowości w aplikacji oraz w wersji internetowej dla firm

PrivatBank wdrożył system otwartej bankowości (Open Banking) w aplikacji Privat24 oraz w internetowej wersji Privat24 dla firm, umożliwiając bezpieczne zarządzanie finansami z kilku instytucji za pośrednictwem jednego interfejsu.

Za zgodą użytkowników w aplikacji Privat24 można dodawać konta innych banków, przeglądać salda, historię transakcji, wykonywać przelewy i doładowywać karty, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zyskały możliwość kontrolowania kosztów operacyjnych i dokonywania płatności ze wszystkich kont firmowych.

Obecnie do systemu można podłączyć rachunki SA Universal Bank, w szczególności monobank, SA PUMB, SA A-Bank oraz SA KB Globus, a instytucja finansowa nadal pracuje nad rozszerzeniem listy partnerów.

Informację tę podał dział prasowy banku.

Wcześniej państwowy PrivatBank ogłosił, że planuje rozwijać bankowość cyfrową. Sztuczna inteligencja działa już w aplikacji banku.

Przypomnijmy, że PrivatBank wypłaca pomoc państwową na zakup generatorów.

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