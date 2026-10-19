Dr Robert Müller stoi na czele przedstawicielstwa dyplomatycznego Austrii na Ukrainie od maja 2025 roku. Jako doktor nauk historycznych i absolwent Wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w Nowym Jorku, Bernie, Genewie, Brukseli oraz w przedstawicielstwie NATO; specjalizuje się w kwestiach dotyczących Europy Wschodniej, rozbrojenia oraz ochrony praw człowieka.

W rozmowie z dziennikarzem Scottem Douglasem Jacobsenem austriacki ambasador Robert Müller skomentował incydent związany z zatrzymaniem, a następnie zwolnieniem dwóch ukraińskich dziennikarzy w Austrii. Dr Müller opowiedział o przebiegu oficjalnego śledztwa, zakresie udzielonego wsparcia konsularnego i prawnego, a także wyjaśnił, dlaczego podczas relacjonowania delikatnych spraw z udziałem organów państwowych ważne jest konsultowanie się z oficjalnymi źródłami dyplomatycznymi i korzystanie ze sprawdzonych informacji.



Zatrzymanie i toczące się śledztwa



Scott Douglas Jacobsen: Pierwsze pytanie dotyczy faktu, że wśród czterech Ukraińców zatrzymanych przez władze austriackie pod zarzutem szpiegostwa było dwóch ukraińskich dziennikarzy.

Jaki był wynik? Według tych dwóch dziennikarzy prowadzili oni śledztwo w sprawie miejsca pobytu byłego prokuratora generalnego Ukrainy Rusłana Kravczenki. Co może Pan powiedzieć na temat tych zatrzymań i zarzutów postawionych w tamtym czasie?

Ambasador Robert Müller: Mogę jedynie potwierdzić to, co publicznie oświadczył minister spraw wewnętrznych: w sumie tymczasowo zatrzymano czterech Ukraińców. Dwóch z zatrzymanych to ukraińscy dziennikarze i obaj zostali już w tej chwili zwolnieni. O ile mi wiadomo, śledztwo nadal trwa i będziemy musieli poczekać na jego wyniki oraz oficjalne oświadczenia.

To wszystko, co mogę powiedzieć. W sprawie dalszych pytań proszę zwracać się do biura prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Wiedniu. Utrzymują oni kontakt z prokuraturą w Wiedniu, która zajmuje się tymi sprawami.

Pomoc konsularna i wsparcie

prawne

Scott Douglas Jacobsen: Ostatnie pytanie w tej sprawie. Co zgodnie ze standardową procedurą powinny zrobić osoby obawiające się, że mogą stanąć w obliczu tego problemu – czy to Austriacy, czy Ukraińcy – aby uzyskać pomoc dyplomatyczną? Jeśli chodzi o publiczne wypowiedzi: co można, a czego nie można mówić i co jest dyplomatycznie odpowiedzialne?

Ambasador Robert Müller: Osoby, które pracują, mieszkają lub przebywają tranzytem w innych krajach. Jeśli popadną w konflikt z prawem, powinni zwrócić się do swoich ambasad lub konsulatów, skorzystać z usług konsularnych, a w niektórych przypadkach – zwrócić się o pomoc prawną. Właśnie taką radę udzieliliśmy w tym przypadku i została ona zastosowana.

W takich sytuacjach pomoc konsularna została udzielona szybko. Jest to również ogólna rada, której udzielamy obywatelom Austrii, ponieważ ludzie potrzebują usług konsularnych na całym świecie i o każdej porze. Mamy również przypadki tutaj, na Ukrainie, kiedy udzielamy pomocy konsularnej Austriakom, którzy jej potrzebują.

Oficjalne źródła i granice informacji

publicznej

Scott Douglas Jacobsen: Zadam jeszcze jedno pytanie. Wspomniał Pan o mediach i służbach prasowych. Kiedy ludzie zwracają się do tych oficjalnych źródeł, na czym polegają ich mocne strony i ograniczenia? Informacje są wiarygodne, ale, jak Pan wcześniej zauważył, istnieją granice tego, co można powiedzieć.

Ambasador Robert Müller: Jak pan, będąc dziennikarzem, dobrze wie, informacje zawsze zależą od źródeł, prawda?

W zależności od tego, z kim rozmawia Pan, będzie to miało duży wpływ na Pana artykuł lub wnioski, jakie z niego wyciągnie Pan. W idealnym przypadku zawsze należy wysłuchać wszystkich stron. Oczywiście trudniej jest uzyskać wszechstronny i wyważony obraz sytuacji, jeśli tylko jedna strona, z jakichkolwiek powodów, jest zainteresowana przekazaniem informacji, podczas gdy druga strona bardzo ogranicza dostęp do informacji.

Centrum

Prawa Dyplomatycznego

Autor: Scott Douglas Jacobsen — koordynator organizacji „Diplomatic Legal Hub”, a także kanadyjski dziennikarz, wydawca, redaktor i prowadzący wywiady, którego prace poświęcone są dyplomacji, prawu, prawom człowieka, nauce, sekularyzmowi, kulturze i współczesnym stosunkom międzynarodowym.

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