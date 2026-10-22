Rada Kościołów wydała oświadczenie po rosyjskim ataku na klasztor na Pechersku

Ogólnoukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych (VRCIRO) wezwała rządy krajów demokratycznych, organizacje międzynarodowe oraz wspólnoty religijne do wzmocnienia pomocy dla Ukrainy i zwiększenia presji sankcyjnej na Rosję po masowanym ataku rakietowym i dronowym na Kijów w nocy z 21 na 22 października.

Jak podała organizacja, podczas ataku na sześć dzielnic stolicy wróg użył ponad 20 rakiet i 200 dronów, w tym rakiety balistycznej „Iskander” z głowicą kasetową. W wyniku ostrzału uszkodzono budynki mieszkalne, placówki medyczne, centra handlowe, stacje benzynowe oraz klasztor prawosławny w pobliżu Ławry Kijowsko-Peczerskiej; rannych zostało co najmniej 22 osoby (w tym czworo dzieci), a jedna osoba zginęła.

Duchowni podkreślili, że próby niektórych zachodnich polityków mające na celu „uspokojenie” państwa-terrorysty, oskarżenia Ukrainy o eskalację konfliktu oraz próby nazywania Władimira Putina „humanistą” z powodu sporadycznych uwolnień zakładników są głęboko błędne. „To właśnie on osobiście ponosi odpowiedzialność za terror państwowy wobec Ukrainy i jej pokojowej ludności, za zabójstwa i zniszczenia spowodowane atakami rosyjskiej broni, które w ostatnich tygodniach tylko się nasiliły” – podkreślono w WRCiRO.

W oświadczeniu przytoczono również dane Prokuratury Generalnej dotyczące prawie 300 tysięcy przestępstw agresji od lutego 2022 roku, ponad 19 tysięcy ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej, 762 zabite dzieci, tysiące zniszczonych obiektów infrastruktury oraz fakty dotyczące użycia broni chemicznej i amunicji kasetowej. Autorzy dokumentu podkreślili: „Tylko potępiając zło, a nie usprawiedliwiając je, można je powstrzymać”.

Źródło: Ogólnoukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych (ORKOR).

W nocy z 21 na 22 października wojska Rosji wystrzeliły w kierunku Kijowa trzy rakiety balistyczne z głowicami kasetowymi, z których jedna uderzyła w dzielnicy Pechersk, pomiędzy Ławrą Kijowsko-Peczerską a klasztorem Świętego Wwiedena. Jeden z odłamków rakiety uderzył w ikonę Jezusa Chrystusa umieszczoną przy wejściu do klasztoru i przebił obraz w okolicy klatki piersiowej. Fala uderzeniowa wybiła również okna w budynkach, uszkodziła fasadę i pokryła ściany świątyni odłamkami.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 21 na 22 października uszkodzony został klasztor męski św. Wwiedena należący do Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Według doniesień rannych zostało dwóch parafian. Jak podaje gazeta, odłamki uszkodziły dach klasztoru. Doniesiono również o dwóch rannych wśród parafian. Na razie nie ma informacji na temat ich stanu.

W nocy z 21 na 22 października w wyniku połączonego rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzony został park handlowy „Pocajna”. Uderzeniu uległo kilka sklepów na terenie kompleksu handlowego.

Sklep z artykułami sportowymi Decathlon przy ulicy Počajna w Kijowie tymczasowo zawiesił działalność z powodu uszkodzeń spowodowanych atakiem balistycznym w nocy z 21 na 22 października. Obecnie placówka nie obsługuje klientów.

Czytaj nas na