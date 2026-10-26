Siły obronne Ukrainy 25 października oraz w nocy z 25 na 26 października przeprowadziły ataki na szereg obiektów wojskowych rosyjskich okupantów.

Atakowi poddano węzeł łączności w pobliżu okupowanego Melitopola w obwodzie zaporoskim, a także punkty dowodzenia rosyjskich wojsk w rejonie Mirnohradu w obwodzie donieckim oraz Czerwonogirki w obwodzie zaporoskim.

Ponadto zniszczono punkt dowodzenia dronami w pobliżu Wyshnewe, warsztat dronów w rejonie Melitopola oraz magazyny zaopatrzenia materiałowo-technicznego w rejonach Komisarówki i Katerynówki w obwodzie ługańskim.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy ataki mają na celu osłabienie łączności, dowodzenia i wsparcia logistycznego rosyjskich sił zbrojnych.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Siły obronne Ukrainy 25 października oraz w nocy z 25 na 26 października uderzyły na fabrykę „Energia” w mieście Jełec w obwodzie lipieckim w Federacji Rosyjskiej. Według danych Sztabu Generalnego zakład ten produkuje elementy zasilające do bomb lotniczych, pocisków manewrujących o zasięgu morskim oraz kompleksów rakietowych „Iskander-M”.

W rosyjskim Woroneżu po ataku dronów w nocy z 25 na 26 października odnotowano liczne ogniska pożarów.

W wyniku uderzenia Sił Powietrznych Ukrainy 25 października pociskami manewrującymi Storm Shadow na zakład PJSC „Energia” w mieście Jełec w obwodzie lipieckim w Rosji odnotowano co najmniej siedem trafień w różne budynki obiektu przemysłowego.

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