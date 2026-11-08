Strzelanina w Krakowie: opublikowano nagranie z akcji zatrzymania strzelca

Podczas operacji zatrzymania mężczyzny zamieszanego w śmiertelną strzelaninę w Krakowie rannych zostało dwóch policjantów. Moment zatrzymania został uchwycony na nagraniu wideo, które rozpowszechniły polskie media.

Wydarzenia uchwycone na nagraniu miały miejsce po godz. 15:00, kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce strzelaniny.

Na nagraniu widać, jak napastnik i policjant stoją naprzeciwko siebie i wymieniają strzały. Jako pierwszy na ziemię upada sprawca. Następnie funkcjonariusz oddaje jeszcze kilka strzałów w kierunku mężczyzny, jednak wkrótce traci równowagę i również upada na asfalt. Został ranny podczas akcji.

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Według oficjalnych danych polskiej policji w wyniku zatrzymania rannych zostało dwóch funkcjonariuszy. Są to starsi posterunkowi Jakub Kuлік i Artur Moranski.

Mężczyzna, który otworzył ogień do przechodniów w centrum Krakowa, przeszedł kilka operacji chirurgicznych. Obecnie znajduje się w stanie stabilnym, ale skrajnie krytycznym. Dwóch funkcjonariuszy, rannych podczas zatrzymania napastnika, również przeszło operacje, a ich stan ustabilizował się. Premier Polski Donald Tusk nazwał policjantów bohaterami.

Do ataku doszło 7 listopada około godziny 15:00 na Rynku Głównym w Krakowie. Mężczyzna, siedząc za kierownicą samochodu, otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Następnie kontynuował jazdę po mieście, a funkcjonariusze rozpoczęli pościg.

Minister spraw wewnętrznych Polski Marcin Kerwinski poinformował, że policjanci otworzyli ogień w odpowiedzi około trzech minut po pierwszym zgłoszeniu strzelaniny. Podczas wymiany ognia napastnik został ranny i zatrzymany, a następnie przewieziony do szpitala.

Według oficjalnych danych w wyniku ataku zginęło sześć osób – cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kolejne 15 osób odniosło rany. Wśród ofiar śmiertelnych znalazł się obywatel Wielkiej Brytanii.

Polskie organy ścigania kontynuują dochodzenie. Śledczy ustalają motywy napastnika, sprawdzają jego ewentualne powiązania oraz okoliczności przygotowań do przestępstwa. Do śledztwa zaangażowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojskową Służbę Kontrwywiadowczą.

Przypomnijmy, że w Krakowie uzbrojony mężczyzna zabił sześć osób na głównym placu miasta. Policja otworzyła ogień w jego kierunku i zatrzymała napastnika.

W Krakowie, w Polsce, w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Premier Donald Tusk po naradzie z przedstawicielami służb i administracji oświadczył, że w dniach 8 i 9 listopada w kraju będzie trwała żałoba narodowa.

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