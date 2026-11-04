Bank Centralny Federacji Rosyjskiej już drugi kwartał z rzędu stał się światowym liderem pod względem skali zmniejszenia rezerw złota, sprzedając w trzecim kwartale 2026 roku 18,66 ton tego kruszcu w celu pokrycia deficytu rekordowo wysokiego budżetu wojskowego.

Według danych Światowej Rady Złota (World Gold Council) w trzecim kwartale banki centralne na całym świecie zwiększyły zakupy tego metalu szlachetnego o 42% — do 321,2 ton, podczas gdy Rosja wraz z Kirgistanem, Niemcami, Singapurem i Meksykiem znalazła się wśród nielicznych krajów, które aktywnie wyprzedawały swoje rezerwy złota.

Największym nabywcą złota w tym okresie był Ludowy Bank Chin, który powiększył swoje zapasy o 63,14 ton, a znaczne ilości zakupiły również banki centralne Polski, Uzbekistanu i Kazachstanu.

Źródło: Światowa Rada Złota (World Gold Council).

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2026 roku do Hongkongu trafiło 100 ton sztabek złota pochodzenia rosyjskiego. To trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i rekordowy wynik w całej dostępnej historii statystyk.

Od grudnia zapasy złota w Rosji zmniejszyły się o około 62 tony — jest to największy spadek od czasu kryzysu finansowego w 1998 roku.

Czytaj nas na