Premier Polski Donald Tusk planuje podczas zbliżającej się wizyty w Indiach omówić z premierem Narendrą Modim możliwe sposoby zaangażowania New Delhi w rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Szef polskiego rządu podkreślił znaczenie geopolitycznego wymiaru tej współpracy i wyraził przekonanie, że Indie są w stanie odegrać konstruktywną rolę w rozwoju wydarzeń korzystnym dla Ukrainy. Tusk przypomniał również, że pierwsze konsultacje w tej sprawie z indyjskim odpowiednikiem odbyły się już podczas wizyty Modiego w Warszawie w sierpniu 2024 roku.

Źródło: Ukrinform.

Premier Polski Donald Tusk podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa wezwał Europę i Stany Zjednoczone do zaostrzenia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora. Stwierdził, że Zachód musi wykazać gotowość do prowadzenia polityki powstrzymywania Moskwy za pomocą bardziej zdecydowanych środków.

Premier Polski Donald Tusk po szczycie Rady Europejskiej w Brukseli stwierdził, że jeszcze przed Wigilią możliwa jest eskalacja działań Rosji – państwa agresora. Według niego informacje od polskich, ukraińskich i sojuszniczych służb specjalnych wskazują na ryzyko nasilenia zagrożeń.

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