W Danii organy ścigania zapobiegły prawdopodobnemu zamachowi na ukraińskiego rapera Kyivstonera (prawdziwe nazwisko — Albert Wasiliew), który miał wystąpić w tym kraju z koncertem 25 września. Według ustaleń śledztwa zabójstwo artysty mogło być planowane na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Duńska policja zatrzymała dwóch obywateli tego kraju, podejrzanych o przygotowywanie zabójstwa ukraińskiego rapera. Do potencjalnego zamachu nie doszło dzięki szybkiej interwencji organów ścigania, które w porę zatrzymały podejrzanych.

Mężczyzn zatrzymano w samochodzie w Gellerup. W pojeździe znaleziono kilka sztuk broni. Wraz z podejrzanymi funkcjonariusze zatrzymali jeszcze dwóch mężczyzn, jednak nie postawiono im zarzutów usiłowania zabójstwa ukraińskiego artysty.

Obaj podejrzani zaprzeczają swojej winie.

Według informacji DR, dzień wcześniej liderzy duńskich partii parlamentarnych wzięli udział w zamkniętej naradzie dotyczącej tej sprawy, która odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W piątek o godz. 16:00 szef Policyjnej Służby Wywiadowczej (PET) Rasmus Kiffer-Christensen wraz z komendantem Policji Krajowej Lasse Boje mają zorganizować konferencję prasową. Podczas konferencji urzędnicy poinformują o „zmianach w sytuacji dotyczącej zagrożeń związanych z Rosją”.

Ukraiński raper Kyivstoner miał wystąpić 25 września na scenie koncertowej Skovridderkroen w Charlottenlund. Jednak wydarzenie ostatecznie odwołano.

Sam artysta publicznie oświadczył na swoim Instagramie, że przyczyną odwołania była interwencja służb specjalnych.

„Służby wywiadowcze zabroniły nam zorganizować koncert” – napisał Kyivstoner.

Informację tę podaje DR.

Wcześniej rosyjski opozycjonista i 13. mistrz świata w szachach Garry Kasparow zrezygnował z podróży do Berlina po ostrzeżeniu ze strony służb specjalnych o potencjalnym zagrożeniu dla jego życia.

Prezydent Ukrainy oświadczył, że zdaje sobie sprawę z zagrożeń dla własnego życia, w szczególności z możliwości zamachu ze strony Rosji. Jednocześnie, jak sam stwierdził, nie może nieustannie skupiać się na niebezpieczeństwie, chociaż ukraińskie służby specjalne wielokrotnie ostrzegały przed możliwymi zamachami.

Czytaj nas na