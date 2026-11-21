Władze francuskie prowadzą dochodzenie w związku z zarzutami o przemoc seksualną wobec aktora Gérarda Depardieu i pisarza Michela Houellebecka.

Dochodzenie sądowe w sprawie „zarzutów o charakterze seksualnym” zostało wszczęte po złożeniu skargi w maju 2025 roku, jak podaje źródło gazety.

Według informacji francuskich mediów obu sławnych mężczyzn oskarża o „gwałt zbiorowy” aktorka, która w 2018 roku grała z nimi w filmie „Thalasso” („Spa”).

Ofiara, której nazwisko nie zostało ujawnione, po raz pierwszy poinformowała o gwałcie w wywiadzie dla francuskiego serwisu Mediapart. Aktorka i tancerka, która miała wówczas 32 lata, opowiedziała, że została zatrudniona do kręcenia scen z nagością, jednak nie przewidywano żadnych elementów seksualnych.

Kobieta twierdzi, że podczas kręcenia filmów Welbeck pocałował ją siłą, a Depardieu dopuścił się stosunku płciowego, podczas gdy pisarz przyciskał ją do łóżka. Ponadto, jak twierdzi, Welbeck podczas kręcenia zmusił ją do stosunku oralnego bez jej zgody. Z tego powodu aktorka, jak sama twierdzi, doświadczyła „głębokiego upokorzenia” i „nieopisanego wstydu”.

Reżyser filmu Guillaume Nicloux jest oskarżany o współudział, ponieważ, jak twierdzono, nagrywał wszystko kamerą. Niklou powiedział serwisowi Mediapart, że scena była improwizowana i nie interweniował, ponieważ nie zauważył „żadnego przymusu, słownego ani fizycznego oporu, a nawet dyskomfortu”.

Od 2025 roku francuskie prawo kwalifikuje wszelkie czynności seksualne dokonywane bez zgody jako gwałt.

Informuje o tym BBC.

Francja zakupi testy na obecność narkotyków dla ofiar przemocy seksualnej.

Proces w sprawie zbiorowego gwałtu we Francji wkracza w ostatnią fazę.

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