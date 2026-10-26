W szpitalu zmarł ratownik z Zaporoża, ranny w wyniku rosyjskiego ataku

W niedzielę, 25 października, w wyniku odniesionych obrażeń zmarł 38-letni sierżant służby ochrony cywilnej Artem Chanat. Przez pięć dni personel medyczny walczył o życie poszkodowanego pracownika służb ratowniczych, jednak nie udało się go uratować.

Artem Chanat poświęcił sześć lat służbie w służbie ochrony cywilnej, wykonując zadania w Huliaipolu, Wasylivce, Nowomykolaivce oraz w Orychowskiej jednostce straży pożarnej i ratownictwa. Za męstwo i oddanie obowiązkom służbowym w 2022 roku ratownik został odznaczony odznaczeniem Prezydenta Ukrainy „Za obronę Ukrainy”. Zmarły pozostawił żonę i troje dzieci.

Źródło: Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie zaporoskim.

W ciągu doby 25 października wojska rosyjskie przeprowadziły 808 ataków na 53 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporoski jedna osoba zginęła, a cztery kolejne odniosły rany. Otrzymano również 341 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków mieszkalnych, samochodów i infrastruktury.

W ciągu ostatniej doby 25 października w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów zginął jeden cywil. Dziesięć osób odniosło rany.

26 października rosyjskie wojska ponownie zaatakowały centrum handlowe w Zaporożu. W wyniku ataku w obiekcie wybuchł pożar.

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