Na Litwie rozszerzą wykaz obiektów infrastruktury krytycznej w celu wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego

Ministerstwo Transportu i Komunikacji Litwy przygotowało poprawki do ustawy o ochronie obiektów mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Proponowany dokument przewiduje włączenie do specjalnego wykazu obiektów chronionych kluczowych obiektów informacyjnych, logistycznych i obronnych kraju, wśród których znajdują się centra danych Centrum Rejestrowego, wieża telewizyjna w Wilnie, stacja radiolinkowa w Kownie, centrum logistyczne „Lietuvos paštas” w Wilnie, a także kompleks produkcyjny i magazyny prochu w fabryce zbrojeniowej w Girajcie.

Celem tej rządowej inicjatywy jest ochrona infrastruktury strategicznej przed potencjalnymi aktami dywersji, sabotażu i zagrożeniami hybrydowymi, a także zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania państwowych zasobów informacyjnych, systemów ostrzegania ludności oraz produkcji obronnej w warunkach kryzysu lub mobilizacji. Oczekuje się, że rząd litewski rozpatrzy odpowiedni projekt poprawek podczas posiedzenia w środę.

Źródło: LRT.

Na Litwie żołnierze zostaną zaangażowani do pomocy służbom granicznym w ochronie granicy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora. Decyzja ma charakter prewencyjny, ponieważ sytuacja na tym odcinku granicy jest obecnie spokojna.

Litwa zaproponowała wspólne ćwiczenia z Polską i krajami bałtyckimi.

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