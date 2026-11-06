We Lwowie przechodzień uderzył się w głowę o nieprawidłowo zamontowaną rzeźbę

Na alei Wolności we Lwowie 57-letni trzeźwy mężczyzna doznał urazu głowy, uderzając się o wystającą część niedawno zainstalowanej drewnianej instalacji „Prawda” autorstwa artysty Wołodymyra Semkiva.

Według adwokata poszkodowanego, Olega Mycyka, do zdarzenia doszło wieczorem 5 listopada przy słabym oświetleniu, kiedy mężczyzna wracał z pracy alejką dla pieszych i nie zauważył konstrukcji, z której na wysokości twarzy wystawała czarna laska.

Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie założono mu szwy. Prawnik zwrócił uwagę na możliwe naruszenie państwowych norm budowlanych dotyczących inkluzywności i bezpieczeństwa stref dla pieszych, natomiast kurator wydarzenia „Tydzień rzeźby” Pawło Gudimow oświadczył, że zamierza przenieść obiekt artystyczny bliżej źródła światła i zainstalować wokół niego ogrodzenie.

Źródło: Mycik na Facebooku.

We Lwowie na ulicy Hajdamackiej doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem tramwaju, autobusu i czterech samochodów. Po pierwszym zderzeniu pojazdy jeden po drugim uderzały w inne środki transportu, a jeden z samochodów osobowych wylądował na dachu innego samochodu. Według wstępnych danych policji trzy osoby odniosły obrażenia.

Do Centrum Medycyny Dziecięcej we Lwowie trafiła 9-miesięczna dziewczynka, która ucierpiała w wyniku wypadku. Podczas jazdy niemowlę siedziało na kolanach ojca zamiast w foteliku samochodowym.

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