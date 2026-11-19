W holenderskim mieście Schiedam, niedaleko Rotterdamu, mieszkańcy budynku wielorodzinnego znaleźli w swoich skrzynkach pocztowych prawdziwe banknoty o nominale 50 euro, które zostawił nieznany dobroczyńca.

Nieoczekiwaną gotówkę otrzymało około dziesięciu mieszkańców budynku i nie można wykluczyć, że takich przypadków może być więcej. Nie wiadomo na razie, kto rozłożył pieniądze i w jakim celu, a policja również nie posiada informacji na temat tożsamości darczyńcy, chociaż kontrola wykazała autentyczność banknotów.

Podobny przypadek odnotowano już w pobliżu – w styczniu 2024 roku w rotterdamskiej dzielnicy Delfshaven mieszkanka otrzymała od nieznanego sprawcy kilka kopert z gotówką w kwotach 250, 600 i 1000 euro wraz z notatką z podziękowaniem za dobre uczynki, jednak tożsamości nadawcy nie udało się wówczas ustalić.

Źródło: Bild.

Wcześniej w mieście Colorado Springs (USA) 65-letni mężczyzna obrabował bank, a następnie rozrzucił skradzione pieniądze na ulicy, krzycząc: „Wesołych Świąt!”. Gdy tylko w torbie rabusia skończyły się pieniądze, usiadł on przed kawiarnią Starbucks i czekał, aż zostanie aresztowany.

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