W Radzie proponuje się zezwolić na operacyjne rozmieszczenie środków walki elektronicznej na dowolnych działkach

Grupa posłów zarejestrowała w Radzie Najwyższej projekt ustawy „O wprowadzeniu zmian do niektórych aktów prawnych Ukrainy w zakresie wzmocnienia środków obronnych”, który umożliwia wojsku operacyjne rozmieszczanie środków walki radioelektronicznej i rozpoznania na dowolnychobszarach i nieruchomościach, niezależnie od formy własności.

Proponuje się wprowadzenie specjalnego trybu na okres stanu wojennego oraz sześć miesięcy po jego zakończeniu w celu wyeliminowania opóźnień w rozmieszczaniu systemów ochrony przed atakami powietrznymi. Dokument zobowiązuje również właścicieli nieruchomości do udzielania wsparcia wojsku oraz określa procedurę rekompensaty kosztów zużytych mediów za pośrednictwem Rady Ministrów Ukrainy.

Źródło: karta projektu ustawy na stronie Rady Najwyższej Ukrainy.

Nad Kijowem utworzono ochronną „kopułę” z wykorzystaniem środków walki radioelektronicznej (REB), aby uniemożliwić Rosjanom zdalne sterowanie rakietami „Shahed”. W tym celu w całym mieście wyposażono setki lokalizacji w anteny i specjalistyczny sprzęt. Operacja trwała kilka tygodni, a wzięli w niej udział wojsko, instytucje państwowe oraz producenci sprzętu REB.

W związku z zakupem sprzętu REB dla wojska sprzeniewierzono 5,6 mln hrywien: oskarżeni staną przed sądem.

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