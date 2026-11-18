Podczas szczytu APEC w chińskim Shenzhen prezydent USA Donald Trump przybył do kraju, gdzie powitał go osobiście przewodniczący ChRL Xi Jinping. Prezydenta Rosji Władimira Putina na lotnisku powitał Cai Qi – szef Kancelarii Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i jeden z najwyższych urzędników w kraju.

Różnicę w protokołach spotkań można traktować jako sygnał dyplomatyczny dotyczący statusu obu państw w stosunkach z Pekinem. Jednocześnie nie byłoby właściwe interpretowanie tego jako upokorzenia Putina.

W szczególności gazeta South China Morning Post zauważa, że powitanie Putina było najwyższym rangą przyjęciem spośród zagranicznych przywódców, którzy przybyli do Shenzhen na szczyt APEC. Cai Qi jest członkiem Stałego Komitetu Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin i zajmuje piąte miejsce w hierarchii partyjnej.

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Oczekuje się, że 19 listopada Putin, Trump i Xi Jinping odbędą trójstronne spotkanie przy okazji szczytu.

Wcześniej prezydent Trump przybył do Chin na szczyt APEC.

Przypomnijmy, że Putin w Chinach ogłosił rewolucję gospodarczą i zaproponował innym krajom zakup technologii z Rosji.

W Shenzhen w Chinach prezydent Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – Władimir Putin oświadczył 18 listopada przed przedstawicielami biznesu na forum Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC), że narzędzia ekonomicznego przymusu rzekomo w znacznym stopniu straciły swoją skuteczność.

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