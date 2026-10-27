Film: W Kijowie, po rosyjskim ataku, uratowano dwa psy, które straciły swoich właścicieli

W Kijowie, w miejscach rosyjskich ataków, ratownicy znaleźli dwa psy, które podczas ataku straciły swoich właścicieli. Jednego psa wydobyto spod gruzów uszkodzonego budynku, a drugiego znaleziono rannego przy ogrodzeniu, gdzie czekał na właściciela.

W nocy z 26 na 27 października, kiedy ratownicy likwidowali skutki kolejnego rosyjskiego ataku na Kijów, natknęli się na przestraszonego psa pod gruzami uszkodzonego budynku. Zwierzę odniosło obrażenia, ale przeżyło.

Na filmie opublikowanym przez Państwową Służbę Ratowniczą widać, że pies miał zranioną co najmniej jedną kończynę. Ratownicy wydobyli go spod gruzów, udzielili pierwszej pomocy i przekazali do najbliższej kliniki weterynaryjnej.

Następnie ratownicy zauważyli w pobliżu kolejnego rannego psa. Zwierzę leżało przy ogrodzeniu i czekało na swojego właściciela.

„Biedak leżał cicho i wiernie czekał, ale niestety nie doczekał się swojego właściciela” – opowiedzieli ratownicy.

Oba psy straciły swoich właścicieli podczas rosyjskiego ataku.

W Państwowej Służbie Ratowniczej podkreślono, że ratownicy i obrońcy ryzykują własnym życiem, aby ratować innych.

„Nasi obrońcy i ratownicy ryzykują wszystkim, by ocalić każde życie! Jak napisał Wasyl Symonenko: »Żyje ten, kto nie żyje dla siebie, kto walczy o życie dla innych«” – dodali w służbie.

W nocy z 26 na 27 października rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Ukrainę, wykorzystując 280 dronów bojowych, w tym odrzutowe, a także rakiety balistyczne.

Główny cios spadł na Kijów. Dwa ostrzały rakietowe, trwające od wieczora poprzedniego dnia, uszkodziły budynki mieszkalne, placówki medyczne, stację metra, budynki administracyjne, centrum biznesowe oraz pojazdy.

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W wyniku ostrzału w dzielnicy Desniańska zginęła 46-letnia kobieta, a 15 osób odniosło obrażenia.

Informację tę podała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

W ciągu dnia 27 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Derhacze w obwodzie charkowskim. Odnotowano trafienie w budynek magazynowy, trzy osoby odniosły obrażenia.

W obwodzie czernihowskim rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak dronami FPV na światłowód w obiekcie edukacyjnym w gminie Nowogród Siewierski. Na razie nie ma informacji o skutkach ataku.

Przypomnijmy, że w obwodzie chmielnickim rosyjski atak spowodował poważne uszkodzenia urządzeń elektrycznych.

W obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskich ataków zginęły trzy osoby, a osiem zostało rannych.

Rosja przeprowadziła również masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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