Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara pracuje nad kolejnymi etapami reformy kontraktów wojskowych, które mają uwzględniać uwagi żołnierzy. Zamiast tak zwanych „kontraktów Fedorowa” mogą zostać wprowadzone „kontrakty z pakietem korzyści”. Jednocześnie kwestia okresu służby i zwolnienia żołnierzy walczących od 2022 roku pozostaje nierozwiązana.

Reforma umów, wprowadzona za kadencji poprzedniego ministra obrony Mykoły Fedorowa, wywołała niezadowolenie części ukraińskich żołnierzy. Według dziennikarzy żołnierze uznali ją za niesprawiedliwą, ponieważ główny nacisk kładziono na rekrutację nowych żołnierzy, podczas gdy żołnierze walczący od lat nie otrzymali jasno określonych terminów służby.

Niektórzy żołnierze zgadzali się na tak zwane „umowy Fedorowa” „z braku wyjścia”, mając nadzieję, że otrzymają przynajmniej możliwość krótkotrwałego powrotu do życia w czasie pokoju.

Według sekretarza parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego Romana Kostenka, od czerwca 2026 r. takie umowy podpisało zaledwie 8,6 tysiąca żołnierzy.

Źródła „Ukrainskiej Prawdy” w Ministerstwie Obrony poinformowały, że Jewgienij Chmara analizuje opinie żołnierzy na temat obowiązujących warunków. Jednocześnie wszystkie postanowienia rozporządzenia rządowego dotyczące umów i wynagrodzeń będą nadal realizowane.

Według informacji rozmówców gazety prace nad reformą obejmują dwa główne kierunki.

Pierwszy to stworzenie nowego systemu umów dla rekrutów, które mogą otrzymać nazwę „umowy z pakietem korzyści”. Na razie nie ujawnia się, co dokładnie będą obejmowały te korzyści.

Drugi kierunek dotyczy żołnierzy, którzy od dłuższego czasu pełnią służbę i biorą udział w działaniach bojowych. Zdaniem Romana Kostenka kwestię tę powinien rozstrzygnąć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Poseł uważa, że należy określić kategorie żołnierzy, którzy uzyskają prawo do zwolnienia ze służby. Wśród możliwych kryteriów wymienił wielokrotne rany oraz długotrwały pobyt na linii frontu.

Jednocześnie Kostenko nie popiera natychmiastowej demobilizacji wszystkich, którzy wstąpili do wojska w 2022 roku.

„Demoilizację należy rozpocząć od tych, którzy służyli w najbardziej ryzykownych warunkach. Choćby ktoś bardzo tego chciał, nie da się od razu zwolnić wszystkich, którzy służą od 2022 roku” – cytuje posła gazeta.

Dziennikarze „Ukrainskiej Prawdy” rozmawiali z żołnierzami Sił Obronnych, którzy wyjaśnili, dlaczego obecne warunki umów ich nie satysfakcjonują.

Wśród głównych zastrzeżeń — brak jasno określonych okresów służby, o których przedstawiciele kierownictwa wojskowo-politycznego mówili już od 2023 roku. Według żołnierzy obietnice dotyczące ustalenia okresów służby nadal nie zostały spełnione.

Kolejnym powodem niezadowolenia są jednakowe warunki dla rekrutów i doświadczonych żołnierzy. Żołnierze uważają, że ci, którzy walczą od 2022 roku, powinni otrzymywać więcej przywilejów niż osoby, które dopiero co wstąpiły do armii.

Niektóre zastrzeżenia dotyczą możliwości zwolnienia ze służby oraz odroczenia po zakończeniu kontraktu. Żołnierze uważają, że sześciomiesięczne odroczenie to za mało, by w pełni odpocząć po długim pobycie na froncie.

„Uważam, że osoby walczące od 2022 roku powinny mieć więcej przywilejów niż ci, którzy dopiero co wstąpili do wojska” – zaznaczył medyk z Sił Desantowo-Szturmowych, którego słowa przytoczyła „Ukrainska Prawda”.

Kolejną kwestią budzącą dyskusje wśród żołnierzy jest podział wynagrodzeń, które zostały podwyższone za czasów Mykoły Fedorowa.

Według żołnierzy, z którymi rozmawiali dziennikarze, wypłaty są realizowane terminowo, jednak podwyżka w znacznym stopniu dotknęła żołnierzy sił szturmowych i piechoty, podczas gdy operatorzy dronów nie otrzymali analogicznego wzrostu wynagrodzenia.

Żołnierze zwracają uwagę, że operatorzy dronów również często pracują w pobliżu linii frontu i wykonują zadania w warunkach wysokiego ryzyka.

W artykule „Ukrainskiej Prawdy” podkreślono, że w armii nadal istnieje zapotrzebowanie na sprawiedliwość w kwestiach wynagrodzeń, okresów służby i możliwości zwolnienia. Obecnie problemy te wymagają dalszych decyzji ze strony wojskowo-politycznego kierownictwa Ukrainy.

Przypomnijmy, że firma „Kalmius”, którą dziennikarze łączą z otoczeniem biznesowym szefa Państwowej Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy Iwana Fedorowa, otrzymała państwowe kontrakty o wartości 2,14 mld hrywien po jego mianowaniu na to stanowisko. Według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez serwis „Nasze pieniądze” część dużych zamówień firma otrzymała bez konkursu. Dziennikarze zwrócili również uwagę na różnice w kosztach podobnych prac w różnych obwodach oraz na powiązania firmy z innymi przedsiębiorstwami, które pojawiają się w materiałach organów ścigania.

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