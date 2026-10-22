W wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże zginęło małżeństwo

22 października armia Rosji przeprowadziła atak na dzielnicę mieszkaniową w Zaporożu, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Poinformował o tym pełniący obowiązki szefa Administracji Obwodowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Pocisk trafił w dom prywatny. Ofiarami ataku stało się małżeństwo – 37-letni mężczyzna i 38-letnia kobieta. Wcześniej kanały monitorujące ostrzegały przed atakiem „Banderoli” na Zaporoże.

Źródło: Administracja Obwodowa w Zaporożu.

W Charkowie w ciągu dnia 22 października w wyniku rosyjskiego ataku dronem na pasażerski pociąg elektryczny wybuchł pożar. Pożar wybuchł w wagonie głównym.

Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.

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