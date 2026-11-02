W USA aktor Andy Garcia, kompozytor David Foster, piosenkarz i autor piosenek Paul Anka, dramaturg David Mamet oraz wykonawczyni muzyki country Barbara Mandrell zostali ogłoszeni laureatami Kennedy Center Honors 2026. Jak podaje Rolling Stone, 49. listę wyróżnionych przedstawili rada powiernicza John F. Kennedy Center for the Performing Arts oraz prezydent Donald Trump.

Ceremonia w Waszyngtonie

Nagrody Kennedy Center Honors są przyznawane za całokształt osiągnięć w muzyce, tańcu, teatrze, operze, filmie i telewizji. Uroczysta ceremonia ku czci laureatów jest zaplanowana na 7 grudnia w Capital One Arena w Waszyngtonie. Trump oświadczył, że tegoroczni wyróżnieni artyści swoją wieloletnią pracą wpłynęli na amerykańską kulturę i zainspirowali kilka pokoleń widzów.

Kariera laureatów

Garcia został wyróżniony za pracę aktora i reżysera, a także za osiągnięcia w produkcji muzycznej. Był nominowany do Oscara i Złotego Globu za rolę Vincenta Corleone w filmie Ojciec chrzestny III. W tym roku na Festiwalu Filmowym w Cannes odbyła się premiera jego filmu Diamond, który Garcia napisał, wyreżyserował i w którym zagrał główną rolę.

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Foster ma 16 nagród Grammy, jedną Emmy i jeden Złoty Glob, a także trzykrotnie był nominowany do Oscara. Wśród wykonawców, z którymi współpracował, są Whitney Houston, Michael Jackson, Madonna, Andrea Bocelli i Barbra Streisand.

Anka zdobył pierwszy przebój w wieku 15 lat dzięki piosence Diana z 1957 roku, napisał My Way dla Franka Sinatry oraz motyw przewodni The Tonight Show With Johnny Carson. Mamet otrzymał Nagrodę Pulitzera w 1984 roku za sztukę Glengarry Glen Ross. Mandrell dwukrotnie została artystką roku według Country Music Association i została wprowadzona do Country Music Hall of Fame.

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