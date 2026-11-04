Aktorka Jenna Ortega wyznała, dlaczego zrezygnowała z oglądania swoich filmów

Amerykańska aktorka Jenna Ortega, znana z serialu „Wenzday”, wyznała, że nie ogląda filmów, w których występuje, nie czyta recenzji i nie śledzi wyników kasowych. Ostatnio rzadziej korzysta również z mediów społecznościowych ze względu na dużą ilość treści tworzonych przez sztuczną inteligencję.

Według Ortegi świadomie unika opinii na temat swoich ról, ponieważ obawia się ich negatywnego wpływu na swój stan psychiczny. Aktorka nie sprawdza również wyników kasowych, nawet gdy jej zespół przesyła jej odpowiednie informacje.

„To mogłoby doprowadzić mnie do pewnego rodzaju psychozy” – wyjaśniła swoją niechęć do czytania recenzji.

Jednocześnie aktorka nie chce oceniać sukcesu swoich projektów wyłącznie na podstawie wskaźników finansowych.

„Nie chcę, żeby wszystko sprowadzało się do liczb” – zaznaczyła Ortega.

Wcześniej korzystała z mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się, jak widzowie odbierają jej filmy i jak aktywnie je omawiają. Obecnie jednak spędza na tych platformach coraz mniej czasu.

„Znaczna część tego, co obecnie można zobaczyć w mediach społecznościowych, to po prostu śmieci stworzone przez sztuczną inteligencję” – stwierdziła aktorka.

Uważa również, że ludzie poświęcają zbyt wiele uwagi własnemu wizerunkowi w internecie.

Ortega przypomniała sobie, jak niedawno zepsuła telefon i postanowiła przez kilka dni go nie naprawiać. Jak twierdzi, brak stałego dostępu do mediów społecznościowych okazał się przyjemnym doświadczeniem.

„Jeśli musiałam gdzieś dotrzeć, na przykład na trening, przeglądałam mapę na komputerze i zapamiętywałam ulice. Jeśli ktoś chciał mnie znaleźć, mówiłam: »Będę w tej kawiarni o takiej a takiej godzinie«. I to dawało niesamowite poczucie wolności” – opowiedziała.

Źródło: Variety.

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