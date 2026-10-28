Sąd apelacyjny Kalifornii w USA oddalił apelację aktora Danny’ego Mastersona, utrzymując w mocy jego wyrok — 30 lat więzienia za dwa przypadki gwałtu. Informuje o tym The Guardian.

Masterson, znany z serialu That ’70s Show, został w 2023 roku uznany za winnego zgwałcenia dwóch kobiet w 2003 roku. Trzeci zarzut, związany z oskarżeniem o gwałt złożonym przez jeszcze jedną kobietę w 2001 roku, został oddalony.

Argumenty obrony odrzucone

Aktor utrzymywał, że kontakty seksualne ze wszystkimi trzema kobietami odbywały się za obopólną zgodą. W grudniu złożył apelację, podważając wiarygodność zeznań oskarżających go kobiet i twierdząc, że nie otrzymał sprawiedliwego procesu.

Obrona twierdziła również, że sędzia Sądu Najwyższego Los Angeles Charlaine F. Olmedo była uprzedzona wobec scjentologii. Jednak trzyosobowy skład sędziowski w liczącym 89 stron orzeczeniu uznał, że wypowiedzi sędzi podczas procesu nie świadczyły o wrogości ani odejściu od neutralności wobec scjentologii.

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Zeznania dotyczące scjentologii

Prokuratorzy podczas procesu oświadczyli, że Masterson, który był prominentnym scjentologiem, wykorzystywał swoją pozycję w kościele, aby uniknąć odpowiedzialności. Wszystkie trzy oskarżające go kobiety również należały do tej organizacji religijnej w czasie opisywanych wydarzeń.

Dwie kobiety zeznały, że po zwróceniu się do przedstawicieli kościoła powiedziano im, iż nie zostały zgwałcone, poddano je tak zwanym programom etycznym, które porównywały do wielokrotnych przesłuchań, oraz ostrzegano je przed zgłoszeniem sprawy na policję. Sąd zezwolił byłej scjentolożce Claire Headley na złożenie zeznań eksperckich dotyczących praktyk kościoła.

Prawnicy Mastersona nazwali decyzję rozczarowującą i powiedzieli Variety, że zwrócą się do Sądu Najwyższego Kalifornii. Po wyroku z 2023 roku Kościół Scjentologiczny oświadczył, że zeznania i opisy jego przekonań podczas procesu były fałszywe, a sama organizacja nie ma polityki zakazującej członkom zgłaszania przestępstw organom ścigania ani zniechęcającej ich do tego.

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