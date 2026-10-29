W pobliżu siedziby firmy Hybe w dzielnicy Yongsan w Seulu w Korei Południowej pojawiły się protestacyjne ciężarówki w związku z udziałem tancerzy w występach zespołu K-pop Seventeen. Jak informuje Korea Herald, według lokalnych doniesień ciężarówki wysłali fani zespołu, którzy uważają, że tancerze rzekomo przyćmiewają jego członków na scenie.

Żądania wobec agencji

Na zdjęciach i nagraniach wideo rozpowszechnianych w mediach społecznościowych widać napisy z żądaniem, by agencja usunęła tancerzy z występów Seventeen. Autorzy protestu twierdzą, że widzowie kupują bilety na koncerty, aby zobaczyć członków zespołu, a nie tancerzy towarzyszących występom.

Krytyka w mediach społecznościowych dotyczy także kostiumów, fryzur, choreografii i interakcji tancerzy z członkami Seventeen. Część fanów narzeka, że jaskrawe ubrania i kolorowe włosy odwracają uwagę od artystów, a tancerze czasem zasłaniają ich widzom na scenie.

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Spór o rolę tancerzy

Jednocześnie inni użytkownicy mediów społecznościowych uznali protest za przesadny. Zauważają, że tancerze są ważną częścią wielkoskalowych produkcji Seventeen, w tym grupowej choreografii do piosenki Super.

W Korei Południowej społeczne postrzeganie profesjonalnych tancerzy zmieniło się po popularności tanecznego programu Mnet Street Woman Fighter, który ukazał się w 2021 roku. Program pomógł profesjonalnym tancerzom zdobyć szerszą rozpoznawalność poza rolą wykonawców towarzyszących artystom. W szczególności Gabi, liderka zespołu tanecznego La Chica, stała się znana dzięki telewizyjnym programom rozrywkowym, a Emma, uczestniczka programu, zadebiutowała w 2024 roku w girlsbandzie Badvillain jako raperka i główna tancerka.

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