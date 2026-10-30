Południowokoreański zespół Blackpink został pierwszą żeńską grupą K-pop uhonorowaną Orderem Zasług Kulturalnych Okgwan. Nagrodę wręczono w Seulu podczas 17. ceremonii Korea Popular Culture and Arts Awards.

Uznanie państwowe

Ceremonię zorganizowało Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki Korei Południowej. Według Korea Herald wyróżnienie jest najwyższym rządowym uznaniem osiągnięć kulturalnych w kraju.

Członkinie Blackpink za pośrednictwem swojej wytwórni podziękowały wszystkim, którzy je wspierali, w tym fanom. Oświadczyły również, że nadal będą dążyć do pocieszania i poruszania słuchaczy swoją muzyką.

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Rekordy grupy

Blackpink istnieje od dziesięciu lat i w tym czasie ustanowił szereg rekordów. Drugi album studyjny grupy, Born Pink, stał się pierwszym albumem artystki z Azji, który jednocześnie znalazł się na szczycie list Billboard 200 i brytyjskiej Official Albums Chart.

Kanał Blackpink na YouTube jako pierwszy wśród muzyków zgromadził 100 milionów subskrybentów. Trzeci minialbum, Deadline, ustanowił rekord sprzedaży w pierwszym tygodniu wśród żeńskich grup K-pop — 1,77 miliona egzemplarzy.

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