W Los Angeles odbyła się premiera filmu „Dalsze perypetie Cliffa Bootha” (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), w którym główną rolę zagrał Brad Pitt. Na czerwonym dywanie aktor pozował wraz z kolegami z planu. Najpierw dołączyła do niego Elizabeth Debicki, a później – Scott Caan i Carla Gugino.

Na tę okazję Pitt wybrał ciemnoniebieski sweter z okrągłym dekoltem, szerokie ciemne spodnie ze skórzanym paskiem oraz długi dwurzędowy płaszcz. Stylizację uzupełnił skórzanymi butami, cienkim złotym łańcuszkiem oraz okularami z przyciemnionymi szkłami.

Debiki olśniewała w czarnej sukience maxi z odważnym dekoltem sięgającym pępka, pochodzącej z wiosennej kolekcji Francesco Murano 2027. Aktorka założyła ją bezpośrednio na nagie ciało. Tkanina delikatnie opadała na gorset, a liczne marszczone fałdy podkreślały talię i biodra. Spódnica rozszerzała się ku dołowi i przechodziła w tren.

Elizabeth dopełniła stylizację srebrzystą bransoletką na nadgarstku. Włosy ułożyła w miękkie loki, a makijaż był delikatny.

Karla Guggino pozowała w jaskrawopomarańczowej sukni wyszytej koralikami, z dwoma krojem w kształcie kropli i trenem. Scott Kaan wybrał niebieski garnitur z delikatnym połyskiem, brązową koszulkę i loafersy z metalowymi detalami.

O filmie

W nowym filmie Brad Pitt powrócił do roli Cliffa Buta — bohatera „Pewnego razu w… Hollywood”. Reżyserem został David Fincher, a scenariusz napisał Quentin Tarantino. Akcja rozgrywa się w Los Angeles w 1977 roku, osiem lat po wydarzeniach z poprzedniego filmu.

Boot dorabia jako barman i operator kinowy, a także zajmuje się rozwiązywaniem delikatnych problemów przedstawicieli Hollywoodu. Pewnego dnia zwraca się do niego agentka Karen Crosby, w której rolę wcieliła się Elizabeth Debicki. Reprezentuje ona interesy gwiazdy telewizyjnej Charliego Petersa, granego przez Scotta Kana. Karla Gugino zagrała jego żonę Toni. Znajomość z tym środowiskiem wciąga Cliffa w kryminalną historię pełną ambicji i niebezpieczeństw.

Przypomnijmy, że: Brad Pitt i Inés de Ramón wspólnie pojawili się na premierze filmu w Los Angeles.

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