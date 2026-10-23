Indiepopowy duet Dead Man’s Bones, w którego skład wchodzą aktor Ryan Gosling i muzyk Zach Shields, zapowiedział powrót z nową muzyką. Wydanie ma ukazać się 27 października, informuje Rolling Stone.

Zapowiedź w mediach społecznościowych

Partnerka Goslinga, Eva Mendes, dzień wcześniej sugerowała w mediach społecznościowych, że Dead Man’s Bones przygotowuje nową muzykę. W nagraniu z muzyką halloweenową i dziecięcymi głosami przekazano, że nowa muzyka ukaże się 27 października.

Debiutancki, zatytułowany tak samo album Dead Man’s Bones ukazał się w 2009 roku. Powstał we współpracy z dziecięcym chórem konserwatorium Silverlake. Po wydaniu płyty i krótkiej trasie duet zaprzestał działalności.

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Dziecięcy chór w muzyce duetu

W 2009 roku Rolling Stone opisywał brzmienie zespołu jako połączenie Arcade Fire, Toma Waitsa, postaci z „Ulicy Sezamkowej” i musicalu Kurta Weilla. Wśród źródeł inspiracji Dead Man’s Bones publikacja wymieniła atrakcję Haunted Mansion Disneya oraz album Innocence and Despair projektu Langley Schools Music Project.

Shields wcześniej opowiadał, że początkowo wszystkie partie wokalne napisano dla dziecięcego chóru. Jednak podczas przygotowywania materiału on i Gosling zaczęli śpiewać sami i postanowili stworzyć projekt jako duet z udziałem chóru. W 2021 roku piosenkarka Cat Power nagrała cover utworu Dead Man’s Bones Pa Pa Power.

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