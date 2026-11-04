W grudniu na platformie Apple TV ma się odbyć premiera czteroodcinkowego serialu dokumentalnego o Justinie Timberlake’u. W serialu piosenkarz podzieli się szczegółami ze swojego życia i skomentuje wydarzenia, które w swoim czasie wzbudziły duże zainteresowanie opinii publicznej.

Według informacji jednego ze źródeł magazynu, w projekcie pojawi się również Janet Jackson. Opowie ona o skandalicznym incydencie związanym z kostiumem podczas ich wspólnego występu podczas Super Bowl w 2004 roku. Inne źródło podaje, że Timberlake skomentuje niektóre niedawne wypowiedzi swojej byłej dziewczyny, Britney Spears.

Reżyserem serialu dokumentalnego został Fisher Stevens.

Timberlake współpracuje z Apple TV już od 2021 roku, kiedy to zagrał główną rolę w oryginalnym filmie platformy „Palmer”.

Wiadomość o serialu dokumentalnym pojawiła się w okresie, kiedy Timberlake prawie nie pojawia się publicznie. W zeszłym miesiącu wystąpił jako gość na koncercie Jay-Z w Paryżu, jednak ogólnie pozostawał poza zasięgiem uwagi opinii publicznej po zakończeniu swojej światowej trasy koncertowej „Forget Tomorrow”.

Trasa była poświęcona jego najnowszemu albumowi „Everything I Thought It Was”, który ukazał się w marcu 2024 roku.

W lipcu 2025 roku piosenkarz poinformował, że zdiagnozowano u niego boreliozę, co miało wpływ na niektóre z jego występów podczas trasy.

Fani zauważyli, że podczas międzynarodowej części trasy Timberlake wyglądał na ospałego i mniej energicznego niż zwykle. Sam artysta przypuszczał, że było to związane z uszkodzeniem układu nerwowego i zmęczeniem spowodowanym boreliozą.

„Borykałem się z pewnymi problemami zdrowotnymi i zdiagnozowano u mnie boreliozę. Mówię o tym nie po to, żebyście mi współczuli, ale żeby wyjaśnić, z czym musiałem się zmagać za kulisami” – napisał.

„Jeśli sami przeszliście tę chorobę lub znacie kogoś, kto się z nią zmagał, to rozumiecie: życie z nią może być wyczerpujące zarówno fizycznie, jak i psychicznie” – dodał piosenkarz.

Trasę koncertową, która zakończyła się w lipcu 2025 roku, skomplikowała również sprawa sądowa Timberlake’a związana z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu.

W czerwcu 2024 roku policja zatrzymała artystę w Sag Harbor w stanie Nowy Jork po tym, jak przejechał znak STOP bez zatrzymania się i wyjechał poza swój pas ruchu. Do zdarzenia doszło na krótko przed rozpoczęciem trasy koncertowej.

Źródło: Variety.

Przypomnijmy, że znanego amerykańskiego piosenkarza zatrzymano za jazdę pod wpływem alkoholu.

Timberlake przerwał koncert z powodu złego samopoczucia fanki.

Justina Timberlake'a oskarżono o zdradę byłej partnerki.

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