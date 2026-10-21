Jihyo, liderka grupy K-pop Twice, 21 października ogłosiła odejście z południowokoreańskiej agencji JYP Entertainment po 21 latach w firmie. 29-letnia piosenkarka, której prawdziwe imię to Park Ji-hyo, poinformowała również o utworzeniu własnej agencji Emithaus, podaje Channel NewsAsia.

Zakończenie współpracy z JYP

We wpisie na Instagramie Jihyo zaznaczyła, że kończy swoją drogę z JYP, która rozpoczęła się jeszcze w dzieciństwie. Jak stwierdziła, przez te lata były zarówno dobre, jak i trudne dni, jednak wszystkie te doświadczenia ukształtowały ją jako człowieka. Piosenkarka podziękowała pracownikom agencji za wsparcie i pomoc w rozwoju zawodowym.

Wyjaśniła, że niezależność nie oznacza dla niej podsumowywania przeszłości, lecz wybór tego, jak żyć i pracować dalej. Jihyo dodała, że w nowych warunkach będzie podejmować decyzje z większą uwagą i odpowiedzialnością.

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Działalność w Twice

Jihyo podkreśliła, że jej odejście z JYP Entertainment nie oznacza rozstania z Twice. Nazwała grupę niezastąpioną i ważną częścią swojego życia oraz wyraziła nadzieję, że nadal będzie występować na jednej scenie z pozostałymi członkiniami.

Piosenkarka dołączyła do JYP Entertainment w wieku ośmiu lat i przez około dziesięć lat była stażystką przed debiutem Twice w 2015 roku. Jej decyzja była kolejnym podobnym krokiem wśród członkiń grupy: Jeongyeon przeszła do Varo Entertainment, gdzie planuje rozwijać karierę aktorską, a Chaeyoung pracuje nad projektem Lil Fantasy.

Status indywidualnych kontraktów pozostałych sześciu członkiń Twice — Nayeon, Momo, Sany, Miny, Dahyun i Tzuyu — nie został jeszcze ujawniony.

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