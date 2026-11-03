Była żona burmistrza Kijowa Witalija Kliczki, piosenkarka i modelka Natalia Jegorowa, opowiedziała o życiu ich trójki dzieci. Podzieliła się szczegółami dotyczącymi synów i córki, w szczególności opowiedziała, gdzie obecnie mieszkają i czym się zajmują.

Z małżeństwa Witalija Kliczki i Natalii Jegorowej urodziło się troje dzieci: córka Elżbieta oraz synowie Jegor i Maksym. Wszystkie dzieci burmistrza Kijowa mieszkają za granicą w różnych krajach, ale utrzymują ze sobą kontakt. „Mam troje dzieci i wszystkie są zupełnie różne – to trzy odrębne osobowości. Ale jednocześnie łączy je niesamowita więź. Dzisiaj mieszkają w trzech różnych krajach, jednak pozostają sobie bardzo bliscy. Dla mnie to niezwykle ważne. Nigdy nie rozdzielałam dzieci, zawsze dorastały razem. I zawsze starałam się im uświadomić, że rodzina to najważniejsza rzecz, a bracia i siostry to ludzie, którzy mogą pozostać twoimi najbliższymi przyjaciółmi na całe życie” – opowiedziała matka.



Jak opowiedziała Natalia Jegorowa, jej 23-letnia córka Elżbieta Kliczko studiuje psychologię. Matka jest przekonana, że córka zostanie profesjonalistką. Wkrótce skończy 24 lata, a dziewczyna mieszka w Holandii.

Starszy syn byłych małżonków, 26-letni Jegor, zajmuje się biznesem i pracuje w firmie handlowej w Wielkiej Brytanii.

Z kolei młodszy syn Jegory, 21-letni Maksym Kliczko, podobnie jak ojciec, wybrał sport i mieszka w USA. „Poszedł w ślady ojca w sporcie zawodowym, gra w koszykówkę na amerykańskim uniwersytecie, a także w reprezentacji Ukrainy. Jeśli chodzi o to, kto bardziej przypomina mnie, a kto – Witalija, trudno mi tak rozdzielać. W każdym z nich jest coś zarówno od mamy, jak i od taty, ale jednocześnie każdy z nich jest zupełnie odrębną osobowością” – zauważyła kobieta.

Była żona Kliczki opowiedziała również, jak jej dzieci odnoszą się do wojny na Ukrainie. Według niej temat ten jest poruszany w ich rodzinie. „Oczywiście rozmawiamy o Ukrainie i o wojnie. To część historii naszej rodziny i nie może pozostawać poza ich życiem. Jednocześnie jednak bardzo ważne jest dla mnie, aby dzieci miały prawo do własnego życia, do jego kształtowania i marzeń o przyszłości. I chyba jedną z rzeczy, z których jako mama jestem najbardziej dumna, nie są nawet ich osiągnięcia, ale to, jak bardzo się kochają. Dla mnie to ogromne szczęście” – powiedziała Jegorowa.

Witalij i Natalia Kliczko pobrali się 26 kwietnia 1996 roku. W rodzinie Kliczków urodziło się troje dzieci: w 2000 roku – syn Jegor-Daniel, w 2002 roku – córka Elżbieta-Wiktoria, a w 2005 roku – syn Maksym. O rozwodzie pary dowiedziano się w sierpniu 2022 roku. Obecnie Natalia Jegorowa mieszka w Niemczech.

Informację tę podano z odniesieniem do wywiadu Jegorowej dla serwisu Oboz.ua.

Przypomnijmy, że Witalij Kliczko wyjaśnił, dlaczego jego dzieci nie walczą na Ukrainie.



Była narzeczona Kliczki wyjaśniła, dlaczego zrezygnowała z opieki nad córką.

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