Piosenkarka Rihanna została twarzą nowej kampanii reklamowej Dior Lady Dior 2027. W jednym z filmików 38-letnia artystka pojawiła się nago, zakrywając ciało kultową torebką marki, i delikatnie trzymała na rękach swoją córkę Rocky Irish.

27-sekundowy film rozpoczyna się od zbliżeń twarzy matki i dziecka. Następnie kamera oddala się, ukazując wizerunek Rihanny: jej nagie ciało zakrywa czarna, pikowana torebka Lady Dior ze złotymi okuciami.

Oprócz filmu kampania reklamowa zawiera serię zdjęć piosenkarki z córką. Na jednym ze zdjęć pozują w identycznych czarnych skórzanych kurtkach, na innym Rihanna czule całuje maluchę.

Do sesji zdjęciowej artystka wybrała również różową torebkę Dior. Zdjęcia z sesji opublikowała na swoim profilu na Instagramie.

Przypomnijmy, że Rihanna zgromadziła 170 niepublikowanych utworów podczas swojej muzycznej przerwy.

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