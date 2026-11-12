Kate Middleton odwiedziła szpital w eleganckiej stylizacji z szarego tweedu i w kolorze bordowym

11 listopada księżna Walii Kate Middleton odwiedziła szpital Chase Community Hospital w mieście Bordon. Na tę okazję żona księcia Williama wybrała elegancki strój z szarego tweedu z akcentami w odcieniu bordowym.

44-letnia księżna wybrała na tę okazję strój w jednej ze swoich ulubionych kombinacji kolorystycznych: szarym i bordowym.

Jej Wysokość miała na sobie tweedowy garnitur marki Bella Freud. Kosztuje on około 1700 dolarów.

Wcześniej Kate Middleton pojawiła się publicznie w stylizacji w stylu rustykalnego szyku.

Przypomnijmy, że Kate Middleton niespodziewanie sprzedawała bilety na Wimbledon.

Wcześniej książę William po raz pierwszy skomentował stan zdrowia Kate Middleton po chorobie nowotworowej.

Księżna Kate podczas wizyty w Szkocji zaprezentowała płaszcz własnego projektu.

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