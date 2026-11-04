Kim Kardashian przymierzyła naszyjnik Elizabeth Taylor o wartości ponad 6 mln dolarów

Amerykańska gwiazda telewizyjna i przedsiębiorczyni Kim Kardashian pojawiła się na sesji zdjęciowej w Rzymie w legendarnym szmaragdowym naszyjniku, który wcześniej należał do aktorki Elizabeth Taylor. Wartość biżuterii przekracza 6,1 mln dolarów — marka jubilerska Bulgari nabyła ją na aukcji.

Kardashian odwiedziła butik Bulgari, gdzie pozwolono jej przymierzyć klejnot i zrobić sesję zdjęciową. Na tę okazję wybrała białą, obcisłą sukienkę projektu Christiana Cowana z głębokim dekoltem i uzupełniła stylizację diamentowymi kolczykami.

Możliwość przymierzenia tej historycznej biżuterii zorganizował stylista gwiazdy, Low Roach. Według informacji podanych przez magazyn naszyjnik został tymczasowo udostępniony Kim z okazji jej 46. urodzin.

Biżuteria ta ma wyjątkową historię. W 1962 roku aktorka otrzymała ją w prezencie na 30. urodziny od swojego męża, Richarda Burtona. Centralnym elementem naszyjnika jest kolumbijski szmaragd o masie 23,46 karata, otoczony diamentami. Później biżuterię tę nabyła marka Bulgari za 6 130 500 dolarów.

Kardashian podzieliła się również wrażeniami z przymiarki w mediach społecznościowych. Wyznała, że podziwia Elizabeth Taylor, a zwłaszcza jej zdolność do szczerego kochania, stania w obronie tych, którzy potrzebowali wsparcia, oraz pozostawania sobą.

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