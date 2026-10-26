Meghan Markle pożegnała się z ojcem po amputacji nogi — People

Meghan Markle, żona księcia Harry’ego, napisała do swojego ojca, Thomasa Markle’a, list pożegnalny po tym, jak w grudniu ubiegłego roku amputowano mu nogę. Z dostępnych informacji wynika, że w tamtym czasie księżna Sussex wiedziała już o prawdopodobnych niezgodnych z prawem działaniach ojca, które są obecnie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez organy federalne.

Po operacji amputacji nogi Meghan w końcu skontaktowała się ze swoim ojcem po długich latach milczenia – wysłała mu list, w którym, jak się twierdzi, napisała, że wie o tym, iż „ojciec znęcał się nad nieletnimi dziewczynami”.

W szczególności księżna Sussex rzekomo poleciła personelowi szpitala, aby dostarczyli list do jego łóżka i przekazali mu specjalny formularz do podpisania, potwierdzający, że go otrzymał i przeczytał. W liście tym Meghan rzekomo oświadczyła, że nigdy w życiu nie pozwoli mu spotkać się z jej dziećmi — 7-letnim Archiem i 5-letnią Lilibet. Ponadto zaznaczyła, że jest to jej ostatnia korespondencja z Thomasem.

Ponadto, według magazynu „People”, Meghan otwarcie przyznała w nim, że wie o przestępstwach swojego ojca i zgłosiła swoje podejrzenia dotyczące nieletnich odpowiednim władzom.

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