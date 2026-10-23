Meghan Markle opowiedziała o swoich relacjach z ojcem w kontekście głośnych oskarżeń

Meghan Markle oświadczyła, że jest głęboko zasmucona zarzutami wobec swojego ojca, Thomasa Markla. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie możliwego posiadania przez niego zdjęć przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.

Jak donosi „The Sun”, Thomas Markle, mieszkający na Filipinach, prawdopodobnie posiadał obszerną kolekcję nielegalnych materiałów. Według informacji podanych przez gazetę, materiały te odkrył jego syn, Thomas Markle junior, po czym złożył na ojca doniesienie na policję.

Oto, co powiedziała księżna Sussex, gdy informacja ta stała się publiczna.

„Jestem głęboko zasmucona wiadomościami, które pojawiły się w ciągu ostatnich 24 godzin, a moje myśli kierują się ku wszystkim dzieciom, którym mogła zostać wyrządzona krzywda. W 2018 roku wysłano pismo do londyńskiej policji oraz służb ochrony członków rodziny królewskiej. Następnie list ten został mi przekazany.

Zawierał on niepokojące i oburzające zarzuty pod adresem mojego ojca, a zapewniono mnie, że są one przedmiotem dochodzenia.

Mam nadzieję, że teraz jest jasne, iż pomimo zniekształcania informacji przez niektóre media przez wiele lat, wszelkie dystansowanie się od mojego ojca oraz moja decyzja o uniemożliwieniu mu kontaktu z naszymi dziećmi wynikały z jednego powodu: aby je chronić. Wierzyłam, że władze postępują tak samo w przypadku innych rodzin.

Chociaż skala tego, co teraz wyszło na jaw, przeraża bardziej, niż można sobie wyobrazić, mam szczerą nadzieję, że sprawiedliwość zwycięży w pełni, a priorytetem pozostanie bezpieczeństwo i ochrona niewinnych dzieci” — powiedziała Meghan Markle.

Policja stołeczna nie potwierdziła na razie, czy przekazała Megan pismo ani co dokładnie było w nim napisane.

Tymczasem Thomas Markle senior stanowczo zaprzecza, jakoby przechowywał materiały o charakterze seksualnym z udziałem dzieci, nazywając te zarzuty „obrzydliwym kłamstwem” — pisze „Express”.

Ojciec Meghan stwierdził, że twierdzenia jego syna, Thomasa młodszego, jakoby ten ściągał ogromną ilość materiałów zawierających pornografię dziecięcą na komputery i telefony komórkowe, to „kompletna bzdura”.

W wywiadzie dla „Daily Mail”, którego udzielił z ośrodka rehabilitacyjnego na Florydzie, Markle senior powiedział: „Jestem w szoku, czuję ból i jestem bardzo zasmucony tym, że mój syn wysuwa przeciwko mnie te oskarżenia. Nigdy nie byłbym w stanie zrobić tego, o co mnie oskarżają. To najstraszniejsze oskarżenie, jakie można mi postawić. To kompletna bzdura. Po prostu kupa kłamstw. To obrzydliwe. Nie mam pojęcia, dlaczego Tom próbuje mnie zniszczyć tymi kłamstwami”.

Syn pana Markla powiedział policji, że znalazł „setki, jeśli nie tysiące” zdjęć przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci w czterech dużych pudełkach w domu swojego ojca w Cebu – podaje gazeta.

Informację tę podaje The Sun.

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