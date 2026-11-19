Ukraińska piosenkarka Olena Topolia odnowiła mieszkanie w Kijowie, które uległo zniszczeniu w wyniku rosyjskiego ataku na sąsiedni budynek. Rodzina wydała na remont około dwóch milionów hrywien, a przed zimą artystka zadbała również o zapasy żywności, wody i niezbędnego sprzętu.

Remont mieszkania został całkowicie zakończony jesienią tego roku. Według Topoli prace utrudniały silne wiatry, przez co budowlańcom trudno było odnowić fasadę budynku. Ponadto podczas remontu w jednym z pokoi uszkodzono grzejnik, więc piosenkarka musiała rozwiązać również ten problem przed nadejściem mrozów.

Wcześniej artystka poinformowała, że całkowity koszt remontu mieszkania wyniósł około dwóch milionów hrywien. Z tej kwoty rodzina otrzymała 209 tysięcy hrywien w ramach odszkodowania państwowego.

Obecnie Topolia wraz z trójką dzieci przebywa w Kijowie. Jak twierdzi piosenkarka, w mieszkaniu jest ogrzewanie i wystarczająca ilość energii elektrycznej, jednak rodzina przygotowała się na ewentualne przerwy w dostawach mediów.

W szczególności zaopatrzyli się w świeczki, ciepłe koce, ubrania, wodę i produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Rodzina posiada również falownik i palnik, z którego artystka już kilkakrotnie korzystała, aby podgrzać herbatę.

O zakończeniu remontu i przygotowaniach do zimy Olena Topolia opowiedziała w wywiadzie dla serwisu Blik.ua.

Wcześniej Olena Topolia wspomniała o powrocie do pseudonimu Alyosha.

Olena Topolia wyjaśniła również, dlaczego na początku kariery śpiewała po rosyjsku.

Wcześniej ukraińska piosenkarka Olena Topolia podzieliła się nowymi szczegółami śledztwa w sprawie wycieku jej intymnego nagrania.

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