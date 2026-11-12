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Wiadomości Gwiazdy

Paris Hilton pokazała swoją trzyletnią córkę London i nazwała ją swoją wierną kopią

UA NEWS 12 listopada 2026 13:59
Paris Hilton pokazała swoją trzyletnią córkę London i nazwała ją swoją wierną kopią

Amerykańska celebrytka Paris Hilton świętowała trzecie urodziny swojej córki London, która urodziła się 12 listopada 2023 roku. Z okazji urodzin 45-letnia celebrytka opublikowała wspólne zdjęcia z dziewczynką i wzruszająco opowiedziała o macierzyństwie i miłości do dzieci.

 

Uroczyste zdjęcia Hilton udostępniła na Instagramie. Na sesję zdjęciową wybrała czarną sukienkę, wysokie buty i opaskę z kocimi uszami. Jej córka wystąpiła w stroju wróżki: w jasnej sukience, ze skrzydłami, błyszczącymi butami i magiczną różdżką.

W swoim poście Paris wyznała, że narodziny London otworzyły przed nią nowy wymiar matczynej miłości. Gwiazda nazwała córkę swoją małą kopią, aniołkiem i najlepszą przyjaciółką.

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„Nie mogę uwierzyć, że moja mała księżniczka ma już trzy lata! Bycie twoją mamą to największy prezent na świecie, a ja czuję się najszczęśliwsza, obserwując, jak wyrastasz na najsłodszą, najmądrzejszą i najpiękniejszą dziewczynkę” – napisała Hilton.

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Obiecała również, że zawsze będzie kochać, chronić i wspierać córkę, życząc jej, by nigdy nie straciła swojego wewnętrznego blasku.

Wcześniej Paris Hilton odniosła się do zarzutów dotyczących możliwej choroby swojego małego synka.

Paris Hilton planuje kupić ośrodek wypoczynkowy w Zakarpaciu.

Paris Hilton odwiedziła również Lwów.

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