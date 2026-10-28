Aktor i komik Russell Brand podczas rozprawy w Southwark Crown Court w Londynie, w Wielkiej Brytanii, oświadczył, że przyjaciele i krewni odwrócili się od niego po emisji filmu dokumentalnego zawierającego zarzuty dotyczące jego możliwych przestępstw seksualnych. Według Branda nie zdołał przekonać nikogo do złożenia zeznań na jego obronę, informuje ABC News.

51-letni Brand jest oskarżony o trzy przypadki gwałtu, trzy przypadki napaści seksualnej oraz jeden przypadek usiłowania nieprzyzwoitej napaści. Według oskarżenia przestępstwa te miały zostać popełnione wobec sześciu kobiet w Wielkiej Brytanii w latach 1999–2009. Brand nie przyznał się do winy we wszystkich zarzutach i utrzymuje, że nie brał udziału w czynnościach seksualnych bez zgody.

Zeznania Branda

Na początku prezentacji stanowiska obrony Brand określił wpływ filmu dokumentalnego na swoje życie i relacje jako „niszczycielski”. Oświadczył również, że nie uważa go za film dokumentalny i nazwał go programem telewizyjnym.

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Sąd wcześniej wysłuchał zeznań kobiety, która twierdzi, że Brand zgwałcił ją podczas konferencji politycznej w 1999 roku. Aktor zaprzeczył temu oskarżeniu, mówiąc ławnikom przysięgłych, że kontakt seksualny odbył się za zgodą. Powiedział, że podczas seksu rozmawiał z kobietą, aby „uzyskać aprobatę”.

Zaprzeczenie oskarżeniom

Brand zaprzeczył również twierdzeniom, że złapał kobietę za piersi, zaciągnął ją do toalety w barze i zgwałcił. Opisaną czynność nazwał „oczywiście przestępczą i wulgarną” oraz oświadczył, że zaprosił kobietę do toalety „dla zabawy”, a ona rzekomo się zgodziła.

Aktor przyznał, że w młodości był „niezwykle rozwiązły seksualnie”, jednak odrzucił twierdzenie świadka, że rzekomo zamierzał przespać się z 5 tysiącami kobiet. Brand poinformował również, że początkowo słabo pamiętał niektóre epizody, ale po zapoznaniu się z nowymi materiałami, obejrzeniu wywiadów wideo z kobietami, które wysunęły oskarżenia, oraz odwiedzeniu odpowiednich miejsc zaczął przypominać sobie pewne wydarzenia. Proces trwa.

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