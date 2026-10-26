Syn Oksany Bilozir rozstał się z posłanką po 21 latach małżeństwa

Andrij Bilozir, syn piosenkarki Oksany Bilozir, rozstał się ze swoją żoną Larisą Bilozir, która jest posłanką do parlamentu Ukrainy. Małżonkowie zakończyli trwające 21 lat małżeństwo.

Andrij i Larisa oficjalnie rozwiązali małżeństwo już w lipcu tego roku, czyli cztery miesiące temu.

Jednak w aktach sprawy zaznaczono, że Larisa Bilozir już od dawna nie utrzymuje relacji rodzinnych z mężem, nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego; prawdopodobnie małżonkowie już nie mieszkali razem i nie zamierzają odnowić małżeństwa. Sam Andrij nie sprzeciwiał się rozwiązaniu małżeństwa. Poinformował o tym sąd na piśmie.

„Od momentu ustania stosunków małżeńskich oraz od czasu wniesienia pozwu do sądu nie doszło do pojednania między stronami. Żadna ze stron nie uważa za możliwe utrzymanie rodziny” – cytuje gazeta orzeczenie sądu.

Nawiasem mówiąc, syn piosenkarki nie skomentował rozwiązania małżeństwa, stwierdzając, że nie widzi „sensu w udzielaniu jakichkolwiek komentarzy”.

Przypomnijmy, że Wasyl Wirastjuk nadal toczy spory sądowe z byłą żoną w sprawie alimentów.

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