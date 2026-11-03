Suki Waterhouse wyjaśniła, dlaczego do tej pory nie wyszła za mąż za Roberta Pattinsona

Brytyjska piosenkarka i modelka Suki Waterhouse poinformowała, że ślub z aktorem Robertem Pattinsonem zostaje odłożony z powodu ciągłych przeprowadzek i braku stałego miejsca zamieszkania. Para planuje powrócić do przygotowań do uroczystości nie wcześniej niż w 2027 roku.

Waterhouse i Pattinson zaręczyli się pod koniec 2023 roku, jednak do tej pory nie wzięli ślubu. Piosenkarka wyjaśniła, że nie chcą ograniczać się do skromnej, prywatnej ceremonii, ale marzą o hucznej uroczystości.

„To będzie albo wszystko, albo nic. Jeśli już się na to zdecydujemy, to zorganizujemy wielką imprezę i będziemy się bawić na całego” – zaznaczyła.

Według Waterhouse’a po narodzinach córki w marcu 2024 roku ich życie stało się znacznie mniej przewidywalne. Ze względu na pracę para nieustannie przemieszcza się między Londynem, Los Angeles i Nowym Jorkiem i nie ma stałego miejsca zamieszkania.

„Nasze życie po pojawieniu się córki jest dziwne i wywrócone do góry nogami – praktycznie nigdzie się nie osiedliliśmy. Co kilka miesięcy przeprowadzamy się i po prostu nie mamy własnego domu” – opowiedziała piosenkarka.

Para ma nadzieję osiedlić się w jednym miejscu podczas spokojniejszego okresu zawodowego w 2027 roku. Dlatego przed tym czasem wielkie wesele najprawdopodobniej się nie odbędzie.

Waterhouse i Pattinson są razem od około ośmiu lat. Rzadko opowiadają o swoim życiu prywatnym, a nawet nie ujawniają imienia swojej córki.

Artystka opowiedziała o tym w wywiadzie dla „The Sunday Times”.

Gwiazda serii „Zmierzch” Robert Pattinson po raz pierwszy został ojcem.

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