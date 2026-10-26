Londyński sąd w Wielkiej Brytanii skazał amerykańskiego piosenkarza Chrisa Browna na osiem miesięcy więzienia z rocznym zawieszeniem wykonania kary w sprawie napaści w klubie nocnym Tape w dzielnicy Mayfair. Jak informuje ABC News Australia, artysta przyznał się do zarzutu affray — użycia lub groźby bezprawnej przemocy, przez które inne osoby mogły obawiać się o swoje bezpieczeństwo.

Incydent w klubie

Do incydentu doszło w lutym 2023 roku na parkiecie prywatnego klubu. Na nagraniu pokazanym w sądzie widać, jak Brown dwukrotnie uderza szklaną butelką w głowę producenta muzycznego i swojego byłego przyjaciela Abrahama Diawa, po czym piosenkarz został odciągnięty od poszkodowanego.

Sędzia Southwark Crown Court Tony Baumgartner oświadczył, że ponowne użycie szklanej butelki, zwłaszcza uderzenia w głowę, było wyraźnie niebezpieczne i mogło spowodować poważniejsze obrażenia. Diaw został wypisany ze szpitala z urazami głowy i kolana.

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Wyrok i okoliczności łagodzące

W lipcu Brown przyznał się do affray. Groziło mu do trzech lat więzienia, jednak sędzia uwzględnił przyznanie się do winy, stabilne zatrudnienie i działalność charytatywną. Sędzia wspomniał także o wcześniejszych wyrokach Browna, ale zaznaczył, że w ostatnich latach nie popełnił on nowych przestępstw.

W zamian za przyznanie się do winy prokuratura wycofała wobec Browna zarzuty napaści, usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania butelki, którą oskarżenie zakwalifikowało jako broń. Przyjaciel i trener wokalny Browna, raper Omololu Akinlolu, znany jako Hoody Baby, także przyznał się do affray i otrzymał czteromiesięczną karę w zawieszeniu.

Prokuratorka Heidi Stonecliffe oświadczyła, że Brown odgrywał wiodącą rolę w napaści. Obrończyni Sally Bennett-Jenkins przekazała, że piosenkarz przeprosił wszystkich obecnych w klubie; podkreśliła także, że incydent trwał nie dłużej niż 20 sekund.

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