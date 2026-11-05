Minho z SHINee zrzekł się wyniku maratonu — Channel NewsAsia

W Seulu członek zespołu K-popowego SHINee, Minho, dobrowolnie zrzekł się swojego wyniku w JTBC Seoul Marathon 2026 po tym, jak w mediach społecznościowych rozpowszechniło się nagranie z jego biegu. Na nagraniu inny biegacz, opisywany jako pacemaker, biegnie obok artysty i, jak się wydaje, dotyka jego pleców oraz talii, rzekomo popychając go do przodu.

Bieg i reakcja piosenkarza

Minho wziął udział w maratonie 1 listopada i pokonał dystans 42,195 km w czasie 3 godzin i 18 sekund. Był to jego pierwszy pełny maraton. Po ukończeniu biegu artysta opublikował w mediach społecznościowych certyfikat ukończenia dystansu i napisał, że to doświadczenie było dla niego cenne, choć zabrakło mu 18 sekund do wyniku poniżej trzech godzin.

Po pojawieniu się nagrania użytkownicy internetu zakwestionowali, czy piosenkarz nie otrzymał niedozwolonej pomocy fizycznej, która mogła dać mu przewagę. 3 listopada Minho przeprosił za sytuację, oświadczył, że odpowiedzialność za nią spoczywa na nim, i poinformował o zrzeczeniu się swojego wyniku.

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Stanowisko organizatorów

Jak informuje Channel NewsAsia, organizatorzy JTBC Seoul Marathon 4 listopada przyjęli zrzeczenie się przez Minho wyniku i potwierdzili, że nie wystawią mu oficjalnego czasu ukończenia biegu.

Przepisy techniczne World Athletics oraz Koreańskiego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych zasadniczo zakazują pomocy fizycznej, która przesuwa biegacza do przodu, z wyjątkiem pomocy zawodnikowi, który upadł. Takie naruszenie może prowadzić do dyskwalifikacji bez ostrzeżenia. Jednocześnie organizatorzy odłożyli decyzję w sprawie tego, czy do tego przypadku mają zastosowanie przepisy kategorii Masters dla amatorów. Nie stwierdzono formalnego naruszenia przepisów, a Minho nie został oficjalnie zdyskwalifikowany.

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