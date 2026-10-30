W Southwark Crown Court w Londynie w Wielkiej Brytanii zakończono rozpatrywanie dowodów w sprawie aktora i komika Russella Branda, oskarżonego o gwałt, napaści na tle seksualnym oraz usiłowanie dokonania nieprzyzwoitego zamachu na sześć kobiet w latach 1999–2009. Brand zaprzecza wszystkim zarzutom. Jak informuje ABC News Australia, w przyszłym tygodniu ławnicy mają rozpocząć naradę nad werdyktem.

Stanowisko Branda

Podczas ponad czterech godzin zeznań 51-letni Brand przyznał, że w tym okresie był aktywny seksualnie, miał obsesję na punkcie seksu i wykorzystywał swoją sławę, aby ułatwiać sobie kontakty seksualne. Jednocześnie podkreślał, że żaden kontakt seksualny nie odbył się bez zgody, nazywając ją dla siebie „fundamentalną”.

Jedna z kobiet, której nazwiska sąd nie ujawnia, twierdzi, że Brand zgwałcił ją w 2009 roku, około tygodnia po tym, jak poznali się na jego występie w londyńskim Apollo Theatre. Aktor powiedział ławnikom, że ich relacja seksualna odbywała się za zgodą. Wyjaśniał również, że oznaczenia, pod którymi zapisywał w telefonie numery kobiet, były jego własnym systemem oznaczania kontaktów.

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Zeznania żony i stanowisko oskarżenia

Inna kobieta powiedziała sądowi, że Brand dopuścił się wobec niej napaści seksualnej i zgwałcił ją w toalecie londyńskiego baru w 2004 roku. Początkowo aktor nie pamiętał tego epizodu, ale po niedawnej wizycie w lokalu, jak powiedział, przypomniał sobie „spotkanie”. Twierdził, że kobieta flirtowała z nim i dobrowolnie poszła do toalety.

Prokuratura wskazuje na fakt, że sześć kobiet, które się nie znają, wysunęło oskarżenia przeciwko Brandowi, nie dążyło do rozgłosu i nie żądało rekompensaty finansowej. Obrona z kolei wiąże pojawienie się części zeznań z dokumentalnym programem z 2023 roku Russell Brand: In Plain Sight: Dispatches.

Żona aktora, Laura Brand, została jedyną osobą poza samym Brandem, która osobiście zeznawała na jego obronę. Powiedziała, że wie o licznych relacjach męża, jednak nigdy nie zmuszał jej do niechcianych czynności seksualnych. Dwie byłe partnerki Branda również złożyły pisemne oświadczenia, w których zaznaczyły, że mimo jego niewierności i aktywności seksualnej nie wchodził z nimi w intymne relacje bez zgody.

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