Sąd w Lagos w Nigerii wziął do aresztu aktorkę Nollywood Doris Ogalę i skierował ją do ośrodka penitencjarnego w Ikoyi. Pozostanie tam do wyznaczenia posiedzenia w sprawie kaucji w sporze sądowym z Chrisem Okaforem, założycielem Mountain of Liberation and Miracle Ministry, informuje Premium Times.

Stawiennictwo w sądzie

Komik Aderombi Martins, znany jako DeeOne, powiedział w nagraniu na Instagramie, że Ogala została aresztowana po tym, jak stawiła się w sądzie na podstawie nakazu. Według niego aktorka pozostanie w ośrodku penitencjarnym, dopóki nie zostanie wyznaczona data posiedzenia w sprawie kaucji.

Ogala jest kandydatką Afrykańskiego Kongresu Działania na stanowisko gubernatora stanu Abia w nadchodzących wyborach. Jej spór sądowy z Okaforem toczy się przed Sądem Najwyższym stanu Lagos.

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Tło sporu

Według publikacji konflikt rozpoczął się w grudniu 2025 roku, gdy aktorka oskarżyła duchownego o zrujnowanie jej życia po rozpowszechnieniu nagrania o jego zaręczynach z inną kobietą. Ogala twierdziła, że pozostawała w związku z Okaforem od 2017 roku.

Później władze zatrzymały ją na dwa dni w związku z zarzutami rozpowszechniania prywatnych zdjęć pastora. Sąd wydał również tymczasowy zakaz, zabraniający Ogali i innym osobom publicznego lub internetowego omawiania Okafora, jego kościoła lub posługi.

Po osadzeniu w areszcie Ogala napisała na Instagramie, że odpowiedzialni za to są Okafor, Jerry Eze i Johnson Suleman. Oskarżyła także Okafora o rzekome zmówienie się z sędzią i innymi osobami w celu doprowadzenia do jej osadzenia w areszcie. Do czasu publikacji Okafor, Eze i Suleman nie odpowiedzieli na te oświadczenia.

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