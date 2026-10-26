W Southwark Crown Court w Londynie, w Wielkiej Brytanii, odczytano oświadczenie Helen Berger, byłej osobistej asystentki komika Russella Branda. Twierdziła ona, że podczas pracy z Brandem w latach 2006–2007 widziała, jak źle traktował kobiety. Poinformował o tym The Guardian.

Brandowi postawiono trzy zarzuty gwałtu, trzy zarzuty napaści seksualnej oraz jeden zarzut lubieżnej napaści wobec sześciu kobiet. Zarzuty obejmują 10-letni okres, począwszy od 1999 roku. Komik zaprzecza wszystkim zarzutom.

Oświadczenia byłej asystentki

Berger pracowała dla Branda od czerwca 2006 roku do lutego 2007 roku. Powiedziała policji, że była to jedna z najtrudniejszych prac w jej karierze z powodu „nieustającej energii” Branda, a odeszła, ponieważ czuła się wyczerpana.

W oświadczeniu z maja 2024 roku Berger powiedziała, że zachowanie Branda było „na zupełnie innym poziomie” w porównaniu z innymi celebrytami, z którymi pracowała. Według niej komik miał „szaloną potrzebę seksualną” i otwarcie mówił o swoich potrzebach. Jednocześnie podkreśliła, że nigdy nie była świadkiem, aby Brand zrobił coś nielegalnego.

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Berger oświadczyła również, że Brand prosił ją o zbieranie numerów telefonów kobiet podczas nagrania programu MTV, co sprawiało, że czuła się niekomfortowo. Twierdziła, że w niektórych przypadkach musiała nie wpuszczać jego matki i dziewczyny do jego garderoby, gdy przebywał tam z kimś innym.

Inne zeznania w sprawie

Sąd wysłuchał także oświadczenia menedżerki kobiety, która zgłosiła napaść seksualną ze strony Branda podczas swojej pracy w Channel 4 w 2009 roku. Według menedżerki pokrzywdzona mówiła, że dwóch znajomych Branda powiedziało jej, aby zrobiła komikowi masaż, w przeciwnym razie nie kontynuowałby nagrania programu.

Ponadto siostra kobiety, która twierdzi, że Brand napadł na nią seksualnie, a następnie zgwałcił ją poprzez seks oralny w barze w Soho w 2004 roku, powiedziała sądowi, że następnego ranka jej krewna była zdenerwowana i niemal w szoku. Proces trwa.

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