Ukraińska prezenterka telewizyjna Natalie Salonik uległa wypadkowi drogowemu i wymaga operacji z powodu złamania kręgosłupa

Natalie Salonik, prowadząca program „Bliżej gwiazd” w stacji telewizyjnej TET, uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu w nocy z 7 na 8 listopada, kiedy wracała do domu z planu zdjęciowego. W wyniku wypadku doznała złamania kręgosłupa szyjnego z przemieszczeniem, licznych stłuczeń oraz silnego bólu w prawej ręce. Przed prezenterką stoi teraz operacja.

Jak doszło do wypadku

Natalia opowiedziała o wypadku w swoich relacjach na Instagramie. Jak twierdzi, podczas jazdy odpoczywała na tylnym siedzeniu pasażerskim. Kobieta obudziła się, gdy samochód zaczął niekontrolowanie wiąć się na drodze. Wkrótce pojazd stracił kontrolę, po czym nastąpiło silne uderzenie i zadziałały poduszki powietrzne.

Po hospitalizacji lekarze stwierdzili u prezenterki liczne stłuczenia oraz złamanie odcinka szyjnego kręgosłupa między czwartym a piątym kręgiem z przemieszczeniem. Z powodu urazu ruchy prawą ręką wiążą się z silnym bólem. Obecnie dziennikarka przygotowuje się do operacji.

„Patrzę na to, co pozostało z samochodu, i zdaję sobie sprawę, że ten dzień mógł być dla mnie ostatnim” – napisała Salonik. Podziękowała również za to, że przeżyła, i wyraziła nadzieję na całkowite wyzdrowienie.

Koledzy wsparli prezenterkę

Po wypadku słowa wsparcia dla Natalii przekazali pracownicy kanału telewizyjnego TET oraz ekipa programu „Bliżej gwiazd”. Koledzy życzyli jej siły, wytrwałości i jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Dołączyli do nich widzowie i obserwujący prezenterki, którzy w mediach społecznościowych zostawiają życzenia zdrowia.

Źródło: Instagram Natalii Salonik

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