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Ukraiński reżyser Oleksij Komarowski przeszedł operację twarzy po tym, jak zdiagnozowano u niego raka skóry

UA NEWS 12 listopada 2026 13:19
Ukraiński reżyser Oleksij Komarowski przeszedł operację twarzy po tym, jak zdiagnozowano u niego raka skóry

Reżyser i producent filmowy Aleksiej Komarowski, u którego zdiagnozowano raka skóry, przeszedł operację na twarzy. Opowiedział również o swoim stanie po operacji.

 

Aleksiej Komarowski poinformował, że była to już jego trzecia operacja w tym roku. Jak sam powiedział, zabieg zakończył się sukcesem. Operacja trwała cztery godziny. „Trzecia operacja w tym roku! Wszystko poszło dobrze! Zostawię tu na pamiątkę tego dnia, o przeprowadzonej w odpowiednim czasie operacji, o niezwykle profesjonalnych lekarzach i klinice, gdzie nawet czterogodzinna operacja przebiega w jak najbardziej pozytywnej atmosferze i przy muzyce” – dzieli się reżyser.

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Na zdjęciach reżyser pojawił się po operacji z plastrami na ciele i twarzy. Ponadto Aleksiej Komarowski opublikował zdjęcie z sali operacyjnej, na którym leży, a lekarz wykonuje zabieg.

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Reżyser zaznaczył, że operacja przebiegła w miłej atmosferze. Po zabiegu Komarowski podziękował lekarkom, wręczając im bukiety kwiatów.

Wcześniej ukraiński reżyser Komarowski opowiedział o szczegółach swojej walki z rakiem skóry.

Rak skóry bez bólu i objawów — historia reżysera Aleksieja Komarowskiego.

Przypomnijmy, że reżyser Aleksiej Komarowski zaprezentował zwiastun komedii „Kiedy się rozwiedziesz?”.

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